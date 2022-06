Las esperadas gafas de realidad mixta de Apple se presentarían en enero de 2023, según el más reciente informe de Ming-Chi Kuo. El reconocido analista considera que el dispositivo revolucionará el mercado de la realidad virtual y la realidad aumentada; y asegura que tendrá un impacto drástico sobre el consumo multimedia y los videojuegos.

Vale aclarar que la versión original de la publicación de Kuo en Medium mencionaba que las gafas de Apple se lanzarían en enero próximo. Sin embargo, el posteo fue posteriormente corregido para indicar que, en realidad, se anunciarían por entonces. Esto genera interrogantes en torno a cuándo podrían salir a la venta.

El experto asegura que las gafas de realidad mixta son "el producto más complicado" que Apple ha diseñado. Esto va de la mano con informes previos que expusieron el largo camino que ha transitado el equipo tras esta iniciativa tras los primeros prototipos realizados entre 2015 y 2016.

El análisis de Kuo no se limita a los esfuerzos de los de Cupertino en el ámbito de la realidad virtual y la realidad aumentada, sino a un estado de situación general que presenta la industria. Así, menciona que los aportes que ha hecho Meta en los últimos dos o tres años ha sido crucial para darle impulso al sector y sostenerlo en el tiempo, incluso si la propia compañía decide disminuir la inversión que destina a Reality Labs.

"El recorte de la inversión en hardware de realidad virtual de Meta beneficiará a otras marcas de cascos de realidad virtual en medio del crecimiento continuo de la industria. Además, la gran demanda potencial en el mercado chino y las gafas RA/RM de Apple, que probablemente se anunciarán en enero de 2023, también favorecerán el crecimiento rápido y continuo del sector", indicó.

Las gafas de Apple serán revolucionarias, según Kuo

Las rumores en torno a las gafas de realidad mixta de Apple se han multiplicado en el último tiempo; y muchos de ellos hicieron hincapié en su posible fecha de lanzamiento. Que el dispositivo se lance en 2023 no es demasiada novedad, pues es algo que se viene barajando desde hace varios meses. Pero sí es notorio que el hipotético anuncio de las mismas ahora se corra para el primer mes del próximo año.

En la previa de la WWDC hubo mucha especulación en torno a la posible presentación de realityOS, el SO que potenciará al aparato. No obstante, finalmente no hubo referencia alguna relacionada a este desarrollo.

Mark Gurman de Bloomberg, vaticinó una posible presentación de las gafas de Apple en los últimos meses de este año, para un lanzamiento en 2023. Pero si lo que Kuo informa ahora es certero, tendríamos que esperar directamente hasta el calendario venidero para tener, siquiera, un primer vistazo del headset.

El analista asegura que el próximo producto de Apple será un game changer para la industria de los cascos de realidad virtual. Y menciona que el aprovechamiento de las cámaras para la tecnología VST (video see-through) ofrecerá "una excelente experiencia inmersiva".

El lanzamiento de las gafas de realidad aumentada/realidad mixta de Apple impulsará aún más la demanda de juegos inmersivos y entretenimiento multimedia. Ming-Chi Kuo.

Por otra parte, el analista considera que Apple tiene "importantes ventajas competitivas" y que por ello no se unirá al grupo de empresas que pretende establecer estándares para el desarrollo del metaverso. Entre ellas se encuentran Microsoft, NVIDIA, Adobe, Sony, Meta y Epic Games, entre otras.

De momento, habrá que seguir esperando. No obstante, Tim Cook ha vuelto a hablar recientemente sobre el potencial de la realidad aumentada y pidió "estar atentos" a las posibles novedades que Apple puede aportar al sector.