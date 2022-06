Tim Cook, CEO de Apple, ha sugerido futuras novedades relacionadas con la realidad aumentada y, probablemente, con las gafas que la compañía está desarrollando. El directivo ha comentado en una entrevista a China Daily que no puede "estar más entusiasmado por las novedades" en este área y ha pedido a los usuarios que estén atentos a lo que Apple tiene que ofrecer.

Cuando el citado medio ha preguntado a Cook sobre la realidad aumentada, este ha comenzado destacando el actual trabajo de la compañía en este área asegurando: "Tenemos 14.000 aplicaciones de kit de realidad aumentada en la App Store, lo que proporciona una experiencia de realidad aumentada para millones de consumidores en todo el mundo". Cook, no obstante, aún cree que a esta tecnología le queda mucho recorrido. "Creo que, a pesar de eso, todavía estamos en las primeras etapas de cómo evolucionará esta tecnología", ha subrayado.

Acto, seguido, el CEO de Apple mencionaba: "No podría estar más entusiasmado con las oportunidades en este espacio. Permaneced atentos y veréis lo que tenemos para ofrecer".

Si bien no ha ofrecido más detalles, es muy probable que se refiera al futuro anuncio de las gafas de realidad aumentada, las también conocidas como Apple Glass. La firma de Cupertino, recordemos, lleva años trabajando en un visor que permitirá al usuario disfrutar una experiencia más inversiva, con funciones tanto de realidad virtual, como de realidad aumentada, y que tiene como objetivo sustituir al iPhone en un futuro. Este dispositivo, sin embargo, ha sufrido diferentes retrasos devino a complicaciones en el desarrollo e, incluso, a problemas legislativos. No obstante, se espera que Apple confirme y muestre los primeros detalles del producto este mismo año. Su comercialización, en cambio, no será hasta 2023.

Lo que sabemos de las gafas de realidad aumentada y realidad virtual de Apple

Según los últimos datos, las gafas VR y AR de Apple podrían llegar con un SoC de potencia similar al chip M1, procesador presente en algunos modelos de Mac. El visor, además, contará con otro chip específico para el funcionamiento de los sensores. Incluirá, por otro lado, un sistema de doble pantalla OLED con una resolución 4K. Por el momento, no está claro si será necesario la conexión de un iPhone para su funcionamiento o, en cambio, podrán utilizarse de forma independiente.

Los recientes rumores sobre RealityOS, el posible sistema operativo para las gafas de Apple, sugieren que las gafas sí podrían funcionar sin necesidad de que el iPhone esté cerca. De hecho, el sistema operativo podría tener su propia tienda de aplicaciones. Los usuarios, por otro lado, podrían navegar por la interfaz, probablemente, a través de la voz o mediante el uso los sensores de movimiento. Respecto a su precio, se rumorea que podrían costar unos 3.000 euros.