Es bastante sabido que Tom Cruise es, con total seguridad, el actor más arriesgado de todo Hollywood. Desde sus tempranos inicios en el cine Cruise se las ha arreglado para ser su propio doble de acción; y hoy en día con sus 59 años de edad esto no ha cambiado mucho. Después de todo, fue el protagonista de las escenas más arriesgadas de Top Gun: Maverick, la última producción protagonizada por su talento.

Sin embargo, aunque cueste creerlo, Tom Cruise no es tan invencible como nos han hecho creer todas sus películas —aunque estas historias casi que demuestran lo contrario—. Sabemos de buena fe que el actor ha estado a punto de pasar a mejor vida durante el rodaje de ciertas producciones, y es en honor a su riesgo y valentía que hoy venimos a traerte una lista de los 5 filmes que llevaron a Cruise a correr auténtico peligro.

Desde la primera Top Gun, hasta Misión Imposible. Tom Cruise tiene un montón de historias que contar sobre los rodajes de sus producciones, y algunas de ellas son más dolorosas de lo que nos gustaría. Eso sí, ten en cuenta que en esta lista habrá spoilers, así que procede con precaución.

Misión Imposible: Protocolo Fantasma

Empezamos por una de las historias más perturbadoras en el repertorio de Cruise. Durante la proyección de Misión Imposible: Protocolo Fantasma, grabada en 2011, vemos a Ethan Hunt (Tom Cruise) intentando subir por la fachada de un rascacielos de 830 metros, con solo un guante de succión que le ayudaría a escalar la fachada de cristal. Esta escena tomó lugar en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo ubicado en la ciudad de Dubai.

Como suele ser costumbre para Cruise, el actor decidió que era mejor que él mismo hiciera la escalada. Para ello, se armó con un arnés y se dispuso a ello. Ya todo estaba "bastante bien planeado", pero parece que no se había tenido en cuenta el viento que podría hacer a esa altura. Según reportaron tanto el actor como el director de Protocolo Fantasma, el viento provocó que Cruise golpeara repetidamente la fachada del edificio.

Sobra decir el peligro que conllevan golpes repetidos a una altura de este tipo. Afortunadamente, la situación no llegó a mayores. Sin embargo, el actor comentó durante una entrevista que en este momento solo pudo pensar en: "Espero no caer".

Una noche, después de uno de los primeros días de rodaje, me levanté como un rayo de la cama al darme cuenta de que teníamos a nuestra estrella colgando a una milla de altura en un fino cable, y mi cerebro gritaba: "¿Qué demonios estamos haciendo? Todo fue un momento largo y espeluznante, pero lo planeamos bien. Brad Bird, director de Misión Imposible: Protocolo Fantasma

Días de Trueno

Aunque Cruise suele estudiar y seguir cada paso que sus instructores de acción le recomiendan, hubo un filme donde el profesional sintió que el actor no terminó de comprender la situación. La película en cuestión es Días de Trueno, y Hut Stricklin, veterano de NASCAR, reveló que Cruise no terminó de entender las instrucciones que se le dieron justo antes de comenzar a grabar.

El resultado fue Cruise girando sin control en su vehículo. Posteriormente, terminó impactando contra uno de los obstáculos mientras todos los presentes no podían hacer más que observar. La historia tuvo un final feliz, y es que Cruise salió ileso. Los equipos de cámara instalados en el coche, por su parte, no corrieron con la misma suerte.

Supongo que había visto en la televisión a los tipos que se retorcían a la izquierda y a la derecha. Él giraba a la izquierda, el coche giraba a la izquierda. Pero cuando giró a la derecha… [choque]. Hut Stricklin para For the Win

Top Gun (1986)

Mucho se está hablando de la más reciente iteración de esta película. En Top Gun: Maverick vimos a un Tom Cruise igual de enérgico que hace 36 años, y además se ha convertido en el mejor estreno de su historia. No obstante, aunque Maverick no ha estado exento de peligros, fue en la versión original de Top Gun donde muchos pensaron que Tom Cruise no viviría para contarlo.

Las escenas de esta película fueron tan brutales que incluso llevaron a la muerte a un de los pilotos. Cruise estuvo a punto de unirse, y es que durante la escena donde muere Goose, el mejor amigo de nuestro protagonista, el actor tenía que cargar con el cuerpo "inerte" de su copiloto mientras luchaba por mantenerse a flote en el medio del océano. El problema aquí es que Cruise seguía amarrado a su paracaídas, el cual comenzó a llenarse rápidamente de agua y a hundirse en el medio del mar.

Afortunadamente para el actor, uno de las personas en el rodaje se fijó en lo que estaba sucediendo. Saltó y desató a Cruise rápidamente antes de que se hundiera junto con su paracaídas. En caso de haberse hundido, es bastante probable que nunca hubiesen podido saber de él nunca más.

Cruise estuvo tan cerca de morir en el set como nadie que haya visto jamás.

Estaban rellenando la cámara o algo así y, por suerte, uno de los hombres del helicóptero vio que su paracaídas se desinflaba. Saltó y soltó a Cruise justo antes de que se hundiera. Nunca lo habrían encontrado. Habría estado en el fondo del océano. Barry Tubb (Wolfman), para The New York Post

El Último Samurái

Tom Cruise casi pierde la cabeza en el rodaje de El Último Samurái... literalmente. Mientras se encontraban grabando la película en el año 2003, un error de movimiento casi le arranca la cabeza de cuajo a nuestro queridísimo actor.

Durante uno de los duelos de Cruise contra Hiroyuki Sanada, ambos se encontraban montando caballos mecánicos. El plan del rodaje era que uno de estos caballos se detuviera justo antes de que Sanada lanzara una estocada al cuello de Cruise, pero por algún tipo de fallo esto no pasó, arrojando directamente al actor de Top Gun contra el filo del metal.

Todo el equipo de rodaje pensó que Cruise sería decapitado, pero afortunadamente Sanada logró retirar la espada a tiempo. Si no lo hubiese hecho, es bastante probable que no hubiésemos tenido la fortuna de ver Top Gun: Maverick hace unos días.

Misión Imposible (1996)

Durante una de las escenas de la primera película de Misión Imposible, Tom Cruise tuvo que enfrentarse a uno de los momentos más peligrosos —hasta entonces— de su trayectoria. En declaraciones a The Los Angeles Times, el actor comenta cómo sucedió todo.

Había una escena en la que hacíamos estallar estos tanques, enormes peceras, tanques de miles de litros. Primero van a volar el tanque [de dos metros] detrás de mí y luego van a volar el tanque de arriba. Y si estoy allí, ya sabes, voy a salir realmente herido … Luego hay un gran público mirando, y no quiero que me hagan polvo. Cuentan: "Uno, dos"; mi adrenalina se dispara, y en el "dos" oigo la primera explosión y hago todo lo que puedo para permanecer allí parado, y a la tercera, me voy, y es un muro de agua. Entonces el agua se precipita y tengo que correr más rápido que el agua y hay trozos de cristal por todas partes y tengo que saltar sobre un tipo. Tom Cruise

Cruise salió de la escena con un tobillo magullado, aunque no quiso quejarse. ¿El motivo? Uno de los dobles de acción acabó con una pierna desgarrada, por lo que más bien se sintió afortunado de terminar el rodaje en una pieza.