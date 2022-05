Top Gun: Maverick inició con el pie derecho en la taquilla intencional después de un retraso prolongado debido a la pandemia. De acuerdo a la información de Los Angeles Times, la secuela de la popular película de 1986 recaudó 260 millones de dólares durante su primer fin de semana ($109 millones tan solo en Estados Unidos). Esta impresionante cifra la convierten en el mejor estreno de una película de Tom Cruise, incluso pulverizando los números de cualquier entrega de Misión Imposible.

Además, Top Gun: Maverick arrebató el primer puesto de la taquilla a la mismísima Doctor Strange en el multiverso de la locura, que durante varias semanas mantuvo la cima. Es normal, eso sí, que lo nuevo de Marvel haya cedido su puesto a otro largometraje, pues lleva proyectándose en los cines desde el pasado 4 de mayo —gran parte de su audiencia la disfrutó las primeras dos semanas, como es habitual—.

Antes de Top Gun: Maverick, el estreno más exitoso en la carrera de Tom Cruise era La guerra de los mundos, que está basada en la novela homónima de H. G. Wells. Dicho largometraje ingresó 64 millones de dólares el primer fin de semana. Por lo tanto, esta es la primera vez que una cinta del actor estadounidense supera los 100 millones de dólares en su estreno, que no es un tema menor.

Top Gun: Maverick sobresale entre superhéroes

Evidentemente, los ingresos en taquilla de Top Gun: Maverick seguirán creciendo con el paso de los días. Si bien muchos esperaban un filme decepcionante por el simple hecho de tratarse de una segunda parte, lo nuevo de Tom Cruise ha generado opiniones bastante positivas; tanto en la audiencia como en la prensa especializada. Esta situación seguramente provocará que más personas acudan al cine a disfrutarla. Al momento de escribir esta publicación, tiene un porcentaje de 96% en Rotten Tomatoes.

Cabe mencionar que Top Gun: Maverick también entró en la lista de las películas más exitosas estrenadas tras la pandemia. El primer lugar sigue en posesión de Spider-Man: No Way Home con 260 millones de dólares; le siguen Doctor Strange en el multiverso de la locura y The Batman, con 187 y 134 millones, respectivamente. ¿Notas algo curioso? Maverick es el primer filme que, pese a no ser de superhéroes, escala a un puesto tan alto.