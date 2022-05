Star Wars Celebration 2022 dio inicio tras de dos años de ausencia debido a la pandemia de la COVID-19. El evento más importante para los fanáticos de Star Wars llegó acompañado de una serie de anuncios sobre las próximas series y películas de la franquicia creada por George Lucas.

Pese a que ya se esperaba información sobre la tercera temporada de The Mandalorian y la fecha de estreno de Andor, Disney sorprendió a los asistentes con Star Wars: Skeleton Crew, una nueva serie protagonizada por Jude Law y dirigida por Jon Watts. Antes de cerrar la presentación, Harrison Ford subió al escenario para anunciar que Indiana Jones 5 se estrenará en junio 2023.

A continuación todos los anuncios de este día

Si bien los anuncios de Star Wars Celebration son llamativos, se quedaron cortos con el bombazo que dio Disney durante el Investor Day 2020. De Ahsoka se dijo que llegará a Disney Plus en 2023, aunque no se mostró ningún teaser. Proyectos como Lando, The Acolyte, o la serie Star Wars: A Droid Story — protagonizada por C3PO y R2-D2 — brillaron por su ausencia.

Las películas también fueron las grandes ausentes. Rogue Squadron, de Paty Jenkins, está suspendida por problemas de agenda (o diferencias creativas), mientras que la trilogía de Rian Johnson está archivada. La película de Star Wars de Taika Waititi solo se encuentra en la cabeza del director de Thor: Love and Thunder.

Tras el fiasco de la última trilogía, es entendible que Disney quiera tomarse su tiempo antes de aventurarse con otro proyecto para la pantalla grande