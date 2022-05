Una de las sorpresas más inesperadas de los nuevos tiempos para la franquicia de Star Wars, que creó George Lucas mediante la película Una nueva esperanza (1977) y con la que atinó a poner el otro pilar del cine moderno junto con Francis Ford Coppola y El Padrino (1972), tras la compra de Lucasfilm por parte de The Walt Disney Company en octubre de 2012, ha sido el largo Rogue One, de Gareth Edwards (2016), en el que conocimos, por ejemplo, a Cassian Andor.

Este personaje, un espía rebelde de la época del Imperio Galáctico al que encarna el mexicano Diego Luna tras papeles como los de Tenoch Iturbide en Y tu mamá también (2001), el Gastón de Soldados de Salamina (2003) o Enrique Cruz en La terminal (2004), colabora con la Jyn Erso de Felicity Jones y compañía para obtener los planos de la Estrella de la Muerte. Y, por lo visto, fue capaz de llamar la atención lo suficiente como para que protagonice su propia serie de Disney+.

Se titula Andor, sencillamente. Su creador es Tony Gilroy, el cineasta neoyorkino al que le debemos los guiones de Eclipse total (1995), Pactar con el diablo (1997), La sombra del poder (2009) o la misma Rogue One y la realización de filmes como Michael Clayton (2007) o El legado de Bourne (2012). Y, entre sus escritores, tenemos a Stephen Schiff, de The Americans, el gran Beau Willimon o Dan Gilroy, responsables de House of Cards (2013-2018) y Kong: La Isla Calavera (2017) de forma respectiva.

‘Andor’, la forja de un rebelde

Estas aventuras del Cassian Andor de Diego Luna suceden cinco años antes de los hechos ocurridos en la película de Gareth Edwards, durante los momentos en que se fragua la rebelión antimperialista. “Nuestro programa comienza con una situación muy simple, casi de cine negro, para un ladrón, un tipo travieso que se mete en un gran problema tratando de vender algo para salvar su trasero”, ha dicho Tony Gilroy. Otro individuo antiheroico como el Han Solo de Harrison Ford.

Alguien “realmente reacio a la revolución, cínico, perdido y un poco desordenado”. Pero “este tipo dio su vida por la galaxia”. De manera consciente, “sin vanidad ni reconocimiento, se sacrificó. ¿Quién hace eso?”, ha declarado a Vanity Fair. “De eso se trata esta primera temporada” de Andor, para la que el hogar adoptivo del protagonista “se convertirá en la base” que “se radicaliza” porque el Imperio en expansión acaba “con cualquiera que se interponga en su camino”.

De cinco a tres temporadas

Lucasfilm | Disney+

En este “thriller de espías”, al personaje de Diego Luna le acompañan otros aún sin nombre revelado a los que interpretan Adriá Arjona, la Emily de True Detective (2014-2019), el reconocible Stellan Skarsgård, el Boris Shcherbina de Chernobyl (2019), o Fiona Shaw, la Carolyn Martens de Killing Eve (2018-2022); pero también Denise Gough, Kyle Sóller, Robert Emms y David Hayman. Además, Genevieve O’Reilly retoma a la ex senadora Mon Mothma, y Forest Whitaker, al Saw Gerrera de Rogue One.

Por otro lado, el autor de la partitura de la serie se llama Nicholas Britell y, afinales del verano de este 2022, la podremos escuchar en los doce episodios que componen la primera temporada. Se espera que la segunda comience a rodarse en los últimos meses del año y, a pesar de que los planes creativos pasaban al comienzo del desarrollo de Andor en Disney+ por entregar hasta cinco, el director de fotografía Adriano Goldman rebajó el pasado abril nuestras expectativas a tres.

El poster oficial de Andor confirma su fecha de estreno: 31 de agosto.

“Es bueno entrar en una historia de la que ya conoces el final”, admitió Diego Luna durante una entrevista para el programa Jimmy Kimmel Live!, desde 2003 en el canal estadounidense ABC, en diciembre de 2020. “Ahora puedes tomar los matices y las capas. Creo que es divertido hacer algo que no se trata solo de llegar al final. Se trata de retrasar eso”. Hasta que llegue por fin el día 31 de agosto, la Star Wars Celebration 2022 nos deja el primer tráiler para ponernos los dientes largos.