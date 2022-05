En un futuro no muy lejano podríamos ver transmisiones de eventos en directo a través de Netflix. Según publica Deadline, la plataforma de streaming estaría explorando dicha posibilidad como su próxima gran apuesta para no perder trascendencia entre el público, ante la creciente competencia.

El citado medio asegura que esta variable se encuentra en etapas tempranas de desarrollo, pero no profundiza demasiado al respecto. Lo que sí menciona es que la intención de la compañía sería implementar las transmisiones en directo en especiales de comedia y programas no guionados, al menos en un principio. Tampoco se descarta que sea un recurso a explotar en el caso de reuniones especiales, según se menciona.

No obstante, Netflix no se habría puesto plazos para este desarrollo y el trabajo estaría a cargo de un grupo pequeño dentro de la empresa. De todas maneras, no deja de ser un dato muy interesante y que habla a las claras de cómo las distintas plataformas de streaming están tratando de exprimir cuanta idea se cruce en su camino para seducir a los suscriptores.

Disney+ ya ha experimentado con el recurso de las transmisiones en directo en Estados Unidos. En febrero pasado, la plataforma llevó a cabo una prueba con un programa relacionado a las nominaciones de los premios Oscar; y de cara al futuro planea lanzar el reconocido programa Dancing with the Stars como parte de su estrategia para abrazar la programación en vivo. Recordemos que la plataforma viene de anunciar un incremento de casi 8 millones de suscriptores, para llegar a casi 140 millones a nivel mundial.

Apple TV+, en tanto, viene de meterse en el juego de las transmisiones deportivas en directo con el béisbol de la MLB. Mientras que Star+ ha comenzado una movida especial en Latinoamérica de la mano de Sergio "Kun" Agüero; el exfutbolista argentino, quien recientemente firmó un contrato de exclusividad con Disney, ha sido el anfitrión de las Watch Party de ESPN durante las semifinales de la UEFA Champions League.

Netflix podría usar las transmisiones en directo para huir de la debacle

Mucho se ha hablado sobre Netflix en el último tiempo, aunque no por los motivos más agraciados. La compañía perdió 200.000 suscriptores en el primer trimestre de 2022, su primera caída de usuarios en una década, y eso motivó a que el precio de su acción se desplomara. Así, se esfumaron 54.000 millones de dólares de su valuación de la noche a la mañana.

Y la perspectiva para los meses en curso no es mejor. Cuando la firma informó la baja de suscriptores, indicó que esperaba algo peor para el segundo trimestre: la pérdida de 2 millones de cuentas adicionales.

Desde entonces, Netflix ha puesto la mira en tomar decisiones que le ayuden a recuperarse. La primera ha sido cambiar su estrategia para ser más disciplinados en lo financiero, enfocándose en producir menos contenido original pero de mayor calidad. La segunda, acelerar la introducción de un plan barato sustentado con anuncios, que llegaría en el trimestre final de este año. La tercera, adelantar la toma de medidas para evitar que los usuarios sigan compartiendo sus contraseñas; esto es algo en lo que la compañía quiere hacer especial hincapié, ya que considera que le está costando la posibilidad de sumar hasta 100 millones de clientes más.

La intención de explorar la transmisión de eventos en vivo podría ser un recurso más de Netflix para atraer el interés de nuevos suscriptores. De todos modos, parece una apuesta aún muy temprana como para dilucidar qué tanto puede impactar en las proyecciones de la empresa dirigida por Reed Hastings.