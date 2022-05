Build 2022, el evento de Microsoft destinado a desarrolladores, ha iniciado con multitud de novedades relacionadas con Windows 11, pero también con importantes avances en el área de la inteligencia artificial. La compañía dirigida por Satya Nadella ha presentado 'Power Apps Express Design', una nueva herramienta potenciada mediante IA que se suma a las ya disponibles en Power Apps, su servicio de desarrollo sin código, y que permite crear aplicaciones funcionales en base a un simple dibujo, boceto, imagen o, incluso, PDF.

'Power Apps Express Design' pretende ser una solución para aquellos usuarios no desarrolladores. También aquellos que no están familiarizados con la programación, pues no es necesario, ni siquiera, escribir una sola línea de código para hacer que la app funcione. La compañía utiliza "modelos avanzados de IA cognitiva" capaces de reconocer imágenes, la estructura de un formulario, figuras, o cualquier otro elemento registrado previamente en un boceto, dibujo, documento o en Figma (plataforma online de edición gráfica). Después, en base a la información capturada, crea una app y una esquema de datos en Dataverse, la plataforma de datos de bajo código de Microsoft.

La IA de Microsoft para la creación de aplicaciones en base a dibujos o bocetos, además, permite al usuario modificar algunos elementos de la app de forma manual. Por ejemplo, es posible cambiar una figura, redimensionar un botón, añadir nuevos controles, texto, imágenes etc.

'Power Apps Express Design', eso sí, solo crea una app preliminar. El usuario deberá etiquetar los componentes de la interfaz de forma manual y seleccionar, por ejemplo, si una casilla es un selector de fecha, un cuadro de texto, etc. Adicionalmente, también es posible añadir nuevas pantallas escaneando otros bocetos.

Microsoft también permite crear apps con un lenguaje natural gracias a la IA

'Power Apps Express Design' no es la única herramienta basada en inteligencia artificial que la compañía tiene disponible en su plataforma de desarrollo sin código. En 2021, Microsoft presentó 'Power Apps Ideas', un servicio impulsado por IA que permite crear aplicaciones utilizando un lenguaje natural, que posteriormente se traduce por líneas de código. En este caso, el usuario solo tiene que escribir qué información quiere que aparezca en la pantalla. Después, 'Power Apps Ideas' mostrará diferentes opciones con una breve descripción sobre su funcionamiento.

Podrás simplemente decirle a Power Apps lo que te gustaría ver, por ejemplo, "muéstrame clientes de EE. UU. cuya suscripción ha caducado", y se presentará un conjunto de fórmulas junto con una explicación de cómo funcionan.

Tanto Express Design como Apps Ideas ya se pueden utilizar a través de Power Apps. El servicio de Microsoft, eso sí, funciona bajo suscripción, y tiene un precio es de 4,20 euros por usuario y aplicación al mes. O bien, de 16,90 euros por usuario al mes y con la posibilidad de crear un número ilimitado de aplicaciones.