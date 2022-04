Cuando las posibilidades de las realidades paralelas en una historia de fantasía y ciencia ficción como el Universo Cinematográfico de Marvel son innumerables, podemos esperar cualquier cosa en pantalla. Como lo que se han propuesto Kevin Feige y sus guionistas y lo que supone. Porque la infinitud de variantes en estas aventuras superheroicas les dan manga ancha. Y es lo que probablemente podremos ver durante Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022).

Hace unos meses, se filtró una extraña lista con los posibles cameos que podría haber en el filme dirigido por Sam Raimi y, si se trata de uno de los troleos acostumbrados de Marvel, lo comprobaremos pronto. No obstante, sí nos han permitido saber que se asomarán en la pantalla, con el Hechicero Supremo de Benedict Cumberbatch, la Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen y la novata América Chávez de Xochitl Gómez unos cuantos personajes curiosos.

Que el Wong de Benedict ídem, la Christine Palmer de Rachel McAdams, el Karl Mordo de Chiwetel Ejiofor y el Michael Stuhlbarg vuelvan resulta lógico. Lo llamativo es que nos encontremos con el Charles Xavier de Patrick Stewart entre los Illuminati, al Shuma Gorath al que nos presentaron en la serie animada ¿Qué pasaría si…? (desde 2021) o a Gargantos, a otras variantes del brujo, al Tribunal Viviente y, según el último tráiler, a la Capitana Carter y a la Capitana Marvel de Maria Rambeau.

Dos variantes de personajes conocidos para ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’

Marvel Studios

A Peggy Carter, el amor del Steve Rogers de Chris Evans al que encarna Hayley Atwell, la conocimos en Capitán América: El primer Vengador (2011), papel que pudo repetir en El Soldado de Invierno (2014), Vengadores: La era de Ultrón, Ant-Man (2015) y Endgame (2019), además de cederle sus cuerdas vocales en los episodios “What If... Captain Carter Were the First Avenger?” (1x01) y “What If... The Watcher Broke His Oath?” (1x09) en la mencionada ¿Qué pasaría si…?

Por supuesto, la variante de esta serie es la que intervendrá durante Doctor Strange en el multiverso de la locura, el tercer personaje salido de la misma junto con el antedicho Shuma Gorath y el temible Doctor Strange Supremo, cuyo triste origen nos contaron en el estupendo capítulo “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” (1x04). Es tan interesante el tipo que no podían desaprovecharlo, y por esa razón lo tendremos en esta película.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

Y en lo que se refiere a la Capitana Marvel de la Maria Rambeau de Lashana Lynch, amiga de la Carol Danvers interpretada por Brie Larson y madre de Monica, que ha participado en el filme sobre la superheroína (2019) con el rostro de Akira Akbar y en WandaVision (2021), ya adulta, con el de Teyonah Parris, está claro que es la variante de un universo en el que ella recibió la energía de un motor experimental. En el tráiler, aparece un segundo; como la Capitana Carter.