Después del gran capítulo “What If… Doctor Strange Lost His Heart Instead His Hands?” (1x04) de ¿Qué pasaría si…? (A. C. Bradley, desde 2021), la serie de televisión animada del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney Plus, por su enfoque particular y su realización inspirada, nos creímos que sería muy difícil que otro lo superara más tarde. Y no nos equivocamos porque, tras el desastroso “What If… Thor Were an Only Child?” (1x07), vino el estupendo “What If… Ultron Won?” (1x08), pero se quedó un paso por detrás de la tragedia con el Hechicero Supremo de protagonista.

Y ahora ha llegado “What If… The Watcher Broke His Oath?” (1x09), que sigue con los cabos narrativos expuestos en estos dos episodios superiores. O esa era la idea que albergábamos por puro sentido de la continuidad. Pero los guionistas nos impresionan de nuevo al reunir también a personajes de los otros siete para la madre multiversal de todas las batallas.

Estrena tu suscripción anual con el estreno de lo nuevo de Marvel Ver ahora en Disney+

Lo que el Universo Cinematográfico de Marvel ha hecho siempre

Este planteamiento, no solo resulta inteligente, sino que transforma lo que considerábamos una antología animada en una serie con un hilo conductor. Ya podía intuirse por las breves interacciones con el Vigilante (Jeffrey Wright), se asomó en los cierres de “What If… Thor Were an Only Child?” y “What If… Ultron Won?” y se confirma al estallar en el último capítulo de la temporada, el igualmente mencionado “What If… The Watcher Broke His Oath?”.

Así, podría decirse que los episodios autoconclusivos, con final abierto o sin él, no eran más que el propósito de dotarle de un contexto adecuado al grupo de superhéroes que se la juegan ahora en ¿Qué pasaría sí…? y a sus truquitos. Pero no se trata de ninguna novedad porque las historias de origen de nuestros amigos marvelitas sirven para exactamente lo mismo en lo que respecta a los cuatro largometrajes de Los Vengadores (Joss Whedon, Joe y Anthony Russo, 2012-2019) o a Capitán América: Civil War (Hermanos Russo, 2016).

Una resolución satisfactoria de ‘¿Qué pasaría si…?’

Los chistecitos en los que insisten en involucrar a Thor (Chris Hemsworth), costumbre desde el comienzo de la franquicia que se ha visto intensificada en Thor: Ragnarok (Taika Waititi, 2017), en Avengers: Endgame (Hermanos Russo, 2019) y en el mencionado capítulo “What If… Thor Were an Only Child?”, funcionan a ratos. Pero lo que es, sin duda, absolutamente espectacular de “What If… The Watcher Broke His Oath?” lo encuentran los espectadores en el punto fuerte de Marvel: la acción y el modo en que componen las coreografías y el aparato visual de sus secuencias.

Lo que incluye cierto ingenio para proponer una variedad imaginativa de recursos para atacar, trepidantes movimientos dentro del encuadre y, a la vez, una escena en las que se desenfocan y apuntan a un objeto específico como en la gran primera secuencia con los protagonistas en Guardianes de la Galaxia, Vol. 2 (James Gunn, 2017). Cosa del director Bryan Andrews (Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia).

Las dichosas Gemas del Infinito se resisten a desaparecer y vuelven al meollo del Universo Cinematográfico de Marvel en ¿Qué pasaría si…?, y lo hacen con una dinámica que nos recuerda a la del planeta Titán con Thanos (Josh Brolin) en Avengers: Infinity War (Hermanos Russo, 2018). El clímax de la larga secuencia de enfrentamiento en “What If… The Watcher Broke His Oath?”, que alarga la tensión a través de su cámara lenta, es muy satisfactorio.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic.

Y los giros posteriores, tanto como su resolución, coherente con la apuesta por los finales no del todo felices y del trabajo que aguarda. Conque no hay duda de que, en el futuro, veremos la temporada dos cuando la estrenen en Disney Plus. Ojalá no tarde mucho.