Meta, anteriormente llamada Facebook, podría abrir tiendas minoristas alrededor del mundo para mostrar cascos de realidad virtual o gafas de realidad aumentada. Se trata de los dispositivos necesarios para acceder a una experiencia inversiva del metaverso, el mundo paralelo virtual y en 3D que la compañía está construyendo.

Según The New York Times, cuyas fuentes son personas involucradas en el proyecto y documentos internos, las tiendas exhibirían dispositivos impulsados por Reality Labs de Meta. Precisamente, esta división es la encargada desarrollar las posibilidades de la realidad virtual y amentada con dispositivos Oculus.

El objetivo de las tiendas sería hacer que el mundo sea "más abierto y conectado". Además estas estarán destinadas a despertar emociones como la "curiosidad y la cercanía". Por si esto fuera poco, buscarán proporcionar un espacio en el que las personas puedan tener una "experiencia libre de juicios".

Meta podría mostrar en sus tiendas sus cascos de realidad virtual Oculus Quest. También estarían incluidas las gafas de sol que desarrolló junto a Ray-Ban y los dispositivos Portal, que cuentan con una pantalla inteligente y permiten usar las redes sociales de la compañía, hacer videollamadas y demás.

Tiendas físicas de Meta para potenciar el metaverso virtual

La idea de abrir tiendas físicas habría surgido meses antes del cambio de nombre de Facebook a Meta. The New York Times señala que el proyecto aún está en desarrollo y que podría no continuar. Si el proyecto prospera, las tiendas podrían adoptar un diseño minimalista y el nombre Facebook Store.

Aparentemente, la primera tienda se abriría en Burlingame, California, donde Meta tiene una oficina para sus empleados de Reality Labs. Otras compañías como Microsoft, Amazon y Apple tienen sus tiendas alrededor el mundo. Pero esta sería la primera vez que el gigante de las redes sociales apostaría por un vínculo físico con sus usuarios.

En cuanto al metaverso, si bien se podrá acceder a este a través de cualquier teléfono u ordenador, Mark Zuckerberg ha dejado en claro que prefiere que la gente se involucre en una experiencia inmersiva, pero la compañía tiene que convencer a la gente para que gaste dinero en unos cascos de realidad aumentada o gafas de realidad virtual. Las tiendas podrían ser parte de la estrategia para alcanzar este objetivo.

El metaverso es el proyecto más ambicioso de Meta. La compañía invertirá en su proyecto unos 10.000 millones de dólares. Esto es mucho más dinero del que gastó en comprar WhatsApp (2.000 millones de dólares) e Instagram (1.000 millones de dólares). Además, como parte del desarrollo del mismo, planea crear 10.000 puestos de trabajo en Europa.