Facebook ha anunciado una fuerte apuesta por el 'metaverso'. Tanto, que la compañía de Mark Zuckerberg ha cambiado su nombre a Meta, haciendo referencia al mundo de realidad virtual y aumentada tan prometedor que nos espera en los próximos años. Pero, ¿cómo es realmente este nuevo entorno para la hasta ahora llamada Facebook?

Facebook (ahora Meta) describe el 'metaverso' como "un conjunto de espacios virtuales donde puedes crear y explorar con otras personas que no están en el mismo espacio físico que tú". Es decir, se trata de una especie de mundo que permitirá vivir una experiencia muy semejante a la realidad, pero sin ser, precisamente, el mundo real. De hecho, la compañía destaca que en su metaverso será posible comprar productos, charlar con amigos, ir a conciertos o, incluso, trabajar.

No se trata necesariamente de pasar más tiempo en línea, se trata de hacer que el tiempo que pasas en línea sea más significativo. Andrew Bosworth, vicepresidente de Facebook Reality Labs

¿Es el 'metaverso0 el futuro de internet? En cierto modo, sí. De hecho, así lo describió Mark Zuckerberg durante su presentación en 'Facebook Connect'. El 'metaverso' va más allá de poder buscar cualquier cosa en Google, o chatear con amigos o familiares a través de múltiples apps de mensajería, o de compartir contenido en redes sociales. El objetivo, al fin y al cabo, es crear una experiencia más realista a través de internet.

¿Cómo podremos interactuar con 'metaverso' de Facebook? Probablemente con dispositivos adaptados para ello, como gafas de realidad aumentada, pantallas o, incluso, relojes. Facebook, de hecho, parece estar desarrollando varios productos para que su mundo virtual pueda comenzar a ser una realidad pronto. Pero es probable que otros fabricantes también desarrollen herramientas, tanto para el 'metaverso' de Facebook como para el de otras compañías.

El 'metaverso' de Facebook no es el único

Porque sí, Meta (Facebook) no ha inventado el 'metaverso', aunque es una de las compañías que más fuerte está apostando por este nuevo mundo que, precisamente, no tiene que ser necesariamente en 3D o a través de unas gafas de realidad aumentada. De hecho, el 'metaverso' ha estado presente siempre, pero de diferentes formas.

Por ejemplo, los NTF también podrían considerarse parte del 'metaverso'. Al fin y al cabo, son posesiones digitales con las que únicamente se pueden interactuar de manera virtual.

Epic Games también ha mostrado mucho interés en este mundo virtual con un enfoque algo distinto a lo que propone Mark Zuckerberg. Tim Sweeney, CEO de la compañía desarrolladora de juegos como 'Fortnite', comentó en una entrevista a The Washington Post que el 'metaverso' podría referirse a un mundo virtual donde los usuarios interactúen con las marcas, donde estas podrán promocionar sus productos en base a experiencias.

Entonces, ¿puede haber más de un 'metaverso'? Sí, aunque el objetivo para compañías como Nvidia, que también están interesadas en un mundo virtual, es crear un entorno similar a la World Wide Web, donde las empresas compartan recursos para que los usuarios "puedan teletransportarte a diferentes mundos", aseguró Richard Kerris, vicepresidente Omniverse en Nvidia (Vía LA Times).

¿Cuándo podremos formar parte de este mundo virtual?

Recreación de un mundo virtual en el que se conectan personas a través de experiencias de realidad virtual / Meta

La todavía presente pandemia ha ayudado a reforzar más la idea de vivir en un universo virtual paralelo. En una época donde la mayoría de la población ha estado encerrada en sus casas, no es mala idea avanzar en la creación un concepto como el que propone Facebook. No obstante, "vivir en el metaverso" no es algo que vayamos a ver en unos meses. La propia compañía, pese a su entusiasmo, se muestra realista.