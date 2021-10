Tras confirmar el cambio de nombre de Facebook, el siguiente paso de Mark Zuckerberg será, aparentemente, reforzar la posición de la compañía en el sector de los wearables. Pocas horas después del "nacimiento" de Meta, se ha filtrado la primera imagen del Meta Watch, el reloj inteligente que pretende hacer sombra al Apple Watch. Este objetivo, sin embargo, no será nada fácil, ya que el dispositivo de Apple domina el mercado desde hace años.

La imagen del Meta Watch, que fue hallada por Steve Moser (vía Bloomberg) en la aplicación de Facebook para iOS, muestra un reloj cuya apariencia se inspira, hasta cierto punto, en el Apple Watch. Con lo anterior nos referimos a su pantalla cuadrada con esquinas redondeadas y marcos "delgados". Otros fabricantes, entre ellos Huawei y Samsung, han preferido adoptar un look más tradicional (pantalla circular).

No obstante, el Meta Watch se desmarca de sus rivales por incorporar una pequeña cámara. Esta se encuentra ubicada en la parte inferior —¿o superior?— de la pantalla, precisamente en un 'notch' muy similar al que todavía encontramos en algunos smartphones. Indudablemente, este detalle dará mucho de qué hablar. Suponiendo, claro, que realmente estamos viendo el diseño final del wearable.

Lo que sabemos del Meta Watch

Esta no es la primera vez que escuchamos del reloj de Facebook, ahora conocida como Meta Platforms Inc. A mediados del presente año, The Verge dio a conocer que la compañía trabaja en un reloj inteligente con dos cámaras, una de ellas para hacer videollamadas. La otra se podría desmontar para tomar fotografías y compartirlas a través de aplicaciones. De momento la imagen filtrada no nos permite apreciar el segundo sensor.

Más allá de sus cámaras, el citado medio anticipó que el Meta Watch tendrá un marco construido con acero inoxidable y tendrá soporte para redes LTE. Respecto al software, recurrirá a una versión modificada de Android y podrá integrarse con sus gafas de realidad virtual. Ayer, Facebook dijo estar desarrollando Project Cambria, un nuevo visor de realidad virtual diseñado para aprovechar el Metaverso. ¿Se podrá conectar al Meta Watch? Lo sabremos en el futuro.