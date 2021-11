Buenas noticias para los fanáticos de los podcasts que reconstruyen historias de crímenes reales: Apple ha lanzado Hooked, que ya se encuentra disponible en Apple Podcasts. Lo notorio de esta producción, más allá de su contenido, es que se trata del primer podcast original que la firma de Cupertino lanza de forma independiente.

Esto significa que Hooked es una propuesta cuyo centro de atención está en Apple Podcasts, en lugar de ser un podcast que se usa como complemento de otro producto, algo que sí ocurrió con las series For All Mankind y The Line de Apple TV+.

Según publica 9to5Mac, el nuevo podcast original de Apple es conducido por el periodista Josh Dean, quien cuenta la historia de Anthony Hathaway, un ladrón de bancos que perpetró 30 robos entre 2013 y 2014. A través de entrevistas con familiares del malhechor y representantes de las fuerzas de seguridad, Hooked repasa una historia delictiva que provocó gran impacto en Estados Unidos.

Quienes deseen escuchar esta propuesta pueden hacerlo de forma gratuita a través de la aplicación de Apple Podcasts. Hooked ya cuenta con tres episodios disponibles, y Apple añadirá nuevos episodios cada miércoles.

Apple Podcasts debuta 'Hooked', el primer podcast original independiente de Apple

Aún se desconoce si el lanzamiento de Hooked es el inicio de un proceso en el que habrá cada vez más podcasts originales independientes en Apple Podcasts; pero parece ser un buen punto de partida. De todos modos, esto no significa que los de la manzana dejen de ofrecer podcasts como complementos de sus producciones en Apple TV+.

Tengamos en cuenta que este año los de la manzana han apostado a fortalecer su plataforma de podcasts con la incorporación de suscripciones, algo que luego se replicó en Spotify. Así, los creadores de contenidos pueden beneficiarse con la monetización de sus propuestas con opciones mensuales o anuales.

Además, en septiembre se anunció el lanzamiento de un nuevo canal de Marvel en Apple Podcasts con títulos exclusivos y acceso anticipado. Sin embargo, en este caso Apple no participa de la producción de los contenidos, sino que la misma se encuentra a cargo de SiriusXM.