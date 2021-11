Dar contexto audiovisual a las motivaciones de los personajes es mucho mejor que solo proporcionarnos una explicación verbal sobre las mismas. Así, los espectadores las asumen con una mayor carga dramática, y esto lo comprenden muy bien David S. Goyer (El caballero oscuro), Josh Friedman (Snowpiercer) y la guionista Sarah Nolen (The Americans) con Phara (Kubbra Sait) en el comienzo del episodio “The Missing Piece” (1x08) de Fundación (desde 2021), la serie producida por Apple TV+ según las inolvidables novelas de Isaac Asimov.

El contraste de la exuberante naturaleza de Anacreonte con entornos tecnológicos y las estructuras de ciencia ficción, como durante capítulos anteriores las acuáticas de Synnax frente a las de Trántor en “The Emperor’s Peace” (1x01), en vez de resultar chocante, lo que consigue es que aumenten las sensaciones de maravilla por cada composición de imágenes esplendorosas que nos ofrecen.

Después, recuperan los instantes posteriores a la gran revelación de la última escena de “Mysteries and Martyrs” (1x07), y lo que nos descerrajan entonces, en los últimos compases de esta, es otro importantísimo descubrimiento sobre los planes enigmáticos de Hari Seldon (Jared Harris) en Fundación, que los amantes de los libros de Isaac Asimov sabrán apreciar más. Y, en la siguiente, un giro agradable sobre el destino de Hugo Crast (Daniel MacPherson).

Un buen trabajo de Roxann Dawson en ‘Fundación’

“The Missing Piece” ha sido realizado por Roxann Dawson, que empezó su carrera en el cine como actriz, y la hemos visto interpretando a Felicia Barron en Caza de brujas (Irvin Winkler, 1991), a la teniente B’Elanna Torres en los 168 episodios de Star Trek: Voyager (Rick Berman, Michael Piller y Jeri Taylor, 1995-2001) o a la detective Ortega en el capítulo “A Family Affair” (7x07) The Closer (James Duff, 2005-2012).

Y fue precisamente en la ficción derivada de la creación de Gene Roddenberry (desde 1966) donde se puso a dirigir; saltando luego a Star Trek: Enterprise (Berman y Brannon Braga, 2001-2005), Lost (J. J. Abrams, Damon Lindelof y Jeffrey Lieber, 2004-2010), la mencionada The Closer, Treme (David Simon y Eric Ellis Overmyer, 2010-2013), House of Cards (Beau Willimon, 2013-2018), This Is Us (Dan Fogelman, desde 2016) o The Deuce (Simon y George Pelecanos, 2017-2019).

En este episodio de Fundación, la cineasta californiana ha regulado sus habilidades para lograr una sutil eficiencia en la construcción dramática. La escritura de Sarah Nolen, en función del camino muy libre trazado por David S. Goyer y Josh Friedman para la trama psicohistórica de Isaac Asimov, se revela tan interesante que solo una aproximación así, huyendo de virguerías y de recursos grandilocuentes, podría tener sentido y ser de verdadero provecho.

Los ingredientes y las resoluciones de mayor interés

La hermosa banda sonora de Bear McCreary (The Walking Dead) no pierde ripio y mece cada secuencia sin interrupciones, y el montaje paralelo de Emily Greene (The Blacklist) a partir del guion de Sarah Nolen para la prueba tan dura que el imperial Hermano Día (Lee Pace) debe afrontar en La Doncella es un estupendo ejemplo de economía narrativa. Y su interacción con uno de los peregrinos, un pobre y anciano obrero, se siente inusitadamente satisfactoria.

Tras otro encuadre que nos proporciona una visión singularísima de espejo cavernario en el Vientre, el viraje que dan los acontecimientos para el conflicto religioso nos extraña y nos hace entornar los párpados con sospecha. Con razón, como nos confirman en la grata escena final, que, junto con el desarrollo de las demás confrontaciones en “The Missing Piece” y lo que implican sus conceptos y el modo en que se resuelven, señalan a este episodio como el más interesante de Fundación hasta ahora.