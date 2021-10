Recientemente, Bloomberg desveló que PayPal planeaba comprar Pinterest, la popular red social visual, por un precio potencial de unos 70 dólares por acción, lo que equivaldría a unos 39.000 millones de dólares. El citado medio aseguraba, a través de personas involucradas en el asunto, que ambas compañías se encontraban en plena negociación. Ahora, la empresa dirigida por Dan Schulman ha desmentido este rumor.

PayPal asegura que, al menos por el momento, no tienen intención de adquirir Pinterest. La compañía no ha dado más detalles a excepción de un pequeño comunicado enviado a Bloomberg que dice lo siguiente. "En respuesta a los rumores del mercado sobre una posible adquisición de Pinterest por parte de PayPal, PayPal ha declarado que no está buscando una adquisición en este momento". Según la mencionada fuente, las negociaciones sobre la compra de la red social por parte del gigante de las transacciones en línea ya habían comenzado. Por lo tanto, es probable que estas no llegaran a buen puerto o simplemente nunca sucedieron.

Sin duda, la compra de la red social podría haber sido un movimiento estratégico para PayPal. Si bien ambas plataformas son completamente diferentes, PayPal, que hasta ahora se ha centrado en adquirir servicios de pago similares a su principal negocio, podría competir —o al menos, intentarlo— con grandes como Facebook que, además, integran sistemas de pago en sus redes sociales.

PayPal parece centrarse en el mercado de las criptomonedas

Actualmente, PayPal parece centrarse en rediseñar su plataforma para competir en el creciente mercado de las criptomonedas. A principios de año, la compañía adquirió Curv, una startup israelí que ofrece soluciones de seguridad para carteras virtuales. La compra se cerró por unos 200 millones de dólares. Meses después, CNBC desveló la intención de PayPal por crear una herramienta de compra y venta de acciones para sus clientes estadounidenses.

Pinterest, que destaca por sus tablones donde los usuarios pueden crear o guardar imágenes con ideas, artículos, etc., ha sido de interés para otras compañías más allá de PayPal. Microsoft, recordemos, también estuvo interesada en adquirir la red social por una cifra aún mayor de la que supuestamente ofrecía PayPal, según desveló The Financial Times. Las conversaciones entre ambas compañías, sin embargo, se detuvieron.