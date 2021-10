Si bien The Walking Dead terminará durante 2022 con su temporada 11, de antemano sabemos que la franquicia todavía tiene mucho por contar. Ciertamente, la serie principal perdió muchos adeptos en años recientes, pero esto no significa que ya no sea rentable para AMC. De hecho, son conscientes que tienen una mina de oro en sus manos y no piensan renunciar a ella. Por esta razón, el canal prepara otro spin-off.

Según recoge The Hollywood Reporter, AMC dio luz verde a Tales of the Walking Dead, el cuarto spin-off de la franquicia para la pantalla chica. Se trata de una serie antológica que profundizará en nuevos o ya conocidos personajes. Sin embargo, cada episodio será completamente independiente —no tendrán relación entre ellos— y su duración será de una hora, aproximadamente. Su llegada está prevista para 2022.

Channing Powell, quien ha participado como escritor y productor de Fear the Walking Dead, será el showrunner de la nueva producción junto a Scott M. Gimple. Este último también se desempeña como director de contenido de The Walking Dead, así que las decisiones más importantes de la franquicia pasan por su escritorio. El plan de AMC es lanzar solo 6 episodios, pero sin cerrar la puerta a más entregas. Todo dependerá, por supuesto, de la recepción de la serie.

"The Walking Dead una serie que hizo historia en la televisión y atrajo a un ejército de fans apasionados y muy comprometidos. Vemos mucho potencial para una gama amplia de narraciones ricas y convincentes en este mundo, y el formato de antología episódica nos dará la flexibilidad para entretener a los fans existentes y también ofrecerá un punto de entrada para los nuevos espectadores, especialmente en plataformas de streaming", expresó Dan McDermott, presidente de programación original de AMC.

Según las palabras de Gimple, Tales of the Walking Dead es una oportunidad para darle espacio a nuevas voces, perspectivas e ideas sobre el universo apocalíptico. De hecho, anticipó que las historias de esta serie no se parecerán a lo contado en producciones previas.

Este es el cuarto spin-off anunciado de la saga. Actualmente ya existen Fear the Walking Dead y Walking Dead: World Beyond, mientras que la serie protagonizada por Norman Reedus (Daryl Dixon) y Melissa McBride (Carol Peletier) llegará en algún momento de 2023.