The Walking Dead finalmente ha llegado a su fin tras 11 temporadas con momentos muy buenos y algunos que son tanto cuestionables. Pero siendo, definitivamente, una de las producciones más importantes en la última década. Un verdadero éxito para AMC del que ya se han desprendido algunos spin-offs estrenados en últimos años y unos cuantos que veremos en el futuro. Su último episodio, además, regresan dos personajes importantísimos en la serie: Rick Grimes y Michonne.

El primero, interpretado por Andrew Lincoln, dejó The Walking Dead en la novena temporada. Con todos los personajes creyendo que había muerto después de sacrificarse a si mismo para hacer explotar un puente y así evitar una invasión zombie. Aunque después se puede ver una escena donde hay un rescate en un helicóptero, con el personaje vivo.

En el caso de Michonne, interpretada por Danai Gurira, salió de la serie en la décima temporada, con la excusa que emprendería la búsqueda de Rick Grimes tras descubrir pistas de que estaba vivo.

Tras la batalla del Commonwealth, hay un salto en el tiempo de un año, donde se revela algunas que algunas de las comunidades que hemos visto a lo largo de las últimas temporadas de la serie, han prosperado. Luego de la despedida de Daryl, vemos escenas con los personajes, cada uno por separado, escribiendo cartas que esperan puedan ser leídas en algún momento por sus seres queridos. Aunque son apariciones que bien podrían ser descritas como cameos, la presencia de ambos personajes en el episodio final de The Walking Dead es sumamente importante.

¿Por qué Rick Grimes y Michonne vuelven al final de The Waking Dead?

El objetivo de la reaparición de ambos personajes en el episodio final de The Walking Dead es sentar las bases del spin-off con Rick Grimes y Michonne. Originalmente propuesto como una trilogía de películas, se transformó en una serie descrita como "una historia de amor en épocas post-apocalípticas".

De hecho, la escena de Rick Grimes y el helicóptero es un flashback a algo que sucedió en la novena temporada de la serie. Se puede ver al personaje guardando un iPhone roto con un dibujo en un bolso, el cual Michonne descubrió en la décima temporada.

El spin-off no solo mostrará la reunión de ambos personajes, sino qué ha sucedido con ellos desde su salida de The Walking Dead hasta el presente. Lo que sí sabemos es que el último episodio de la serie sugiere que Michonne aún no ha descubierto más pistas de dónde está Rick. Lo único que le hace mantener la esperanza es un iPhone roto y un par de botas.

The Walking Dead se ha convertido en una franquicia sumamente importante para AMC, de la misma forma que Juego de Tronos lo es para HBO. El final de la serie funciona como el inicio de un grupo relevante de nuevas producciones que van a expandir la franquicia. Las que ya se han estrenado:

Fear The Walking Dead.

The Walking Dead: World Beyond.

Tales of the Walking Dead.

Las series que se estrenarán en el futuro, posterior al final de The Walking Dead:

The Walking Dead: Dead City, enfocada en Negan y Maggie.

Daryl Dixon, que continuará contando las experiencias del personaje que más tiempo estuvo en la serie.

La serie de Rick y Michonne.

Es decir, un total de seis nuevas series y miniseries. Todas con el objetivo de mantener más viva que nunca la franquicia que inició en AMC cuando se emitió el primer episodio de la producción un 31 de diciembre de 2010.

Además de que el final de The Walking Dead sugiere un futuro posible en el que veamos más aventuras de algunos de los personajes más jóvenes, más adelante, cuando sean adultos. Todo dependerá del éxito que los spin-offs tengan a lo largo de los próximos años.