Después de las líneas narrativas abiertas en el capítulo “The Emperor’s Peace” (1x01) de Fundación (David S. Goyer y Josh Friedman, desde 2021) en Apple TV+, relacionadas con una destrucción colosal y alucinante que nos dejó pasmados y con el triunfo de los planes misteriosos de un matemático genial, los guionistas tiran de ambos hilos y desarrollan sus tramas en “Preparing to Live” (1x02).

El director estadounidense Andrew Berstein toma aquí el testigo de Rupert Sanders, y no cabe duda de su experiencia superior en el entorno televisivo, puesto que ha trabajado en cuarenta y siete series hasta ahora. Por ejemplo, El ala oeste de la Casa Blanca (Aaron Sorkin, 1999-2006), House (David Shore, 2004-2012), Mad Men (Matthew Weiner, 2007-2015) o Fear the Walking Dead (Robert Kirkman y Dave Erickson, desde 2015).

Su episodio se inicia con un acto de violencia y una planificación visual minuciosa que hace sentir a los espectadores la sensación de acorralamiento experimentada por Jiam Quarver (Laila Pyne), en un efectivo ejercicio de subjetividad dramática proyectada. A continuación, los dos guionistas, con la excusa de que ha pasado cierto tiempo desde lo ocurrido en el capítulo inaugural, se sirven de ella para establecer una relación amorosa entre dos personajes sin el esfuerzo de exponer cómo han llegan a estar juntos. Y algo de mayor importancia a raíz de tal vínculo.

Pudiera señalarse que se trata de una triquiñuela un poco tramposa pero, a decir verdad, tanto como a Isaac Asimov no le interesaban los romances en sus novelas sino para usarlos como motivación, argumento en discusiones e incluso una sorpresita final, tampoco parece una pérdida de mucharelevancia en el desarrollo de Fundación. Porque vamos a lo que vamos: a por la fascinante psicohistoria.

La destrucción de la sutileza

No obstante, hacia otro asunto no menos cautivador nos dirigimos también. Gracias a una referencia muy reveladora de Hari Seldon (Jared Harris) durante una conversación con Gaal Dornick (Lou Llobell) y, sobre todo, a un detalle muy significativo acerca de Demerzel (Laura Birn), los que hemos devorado las cuatro novelas de la Serie de los robots, la Trilogía del Imperio Galáctico y los siete volúmenes del Ciclo de la Fundación y nos encantan, no podemos reaccionar más que con sincero entusiasmo porque ya intuimos los sucesos y los descubrimientos fenomenales que se nos van a venir encima en esta ficción televisiva de Apple TV+.

Luego, David S. Goyer (Terminator: Destino oscuro) y Josh Friedman (Snowpiercer) deciden destruir la sutileza de ese detalle y las posibilidades jugosas de golpearnos posteriormente con una sorpresa descomunal. Así que optan por lo que suponemos una conmoción debido a los propósitos ocultos.

Los pasmosos volantazos de ‘Fundación’

El hechizo morboso de las imágenes de lo que ocasiona la calamidad en “The Emperor’s Peace” aún colea en “Preparing to Live”, y eso facilita que resulte más comprensible el debate imperial y las intensas reacciones del Hermano Crepúsculo, al que interpreta Terrence Mann (Sense8) con una buena oportunidad de lucirse en este episodio de Fundación.

Pero la partitura del compositor Bear McCreary (Calle Cloverfield, 10) está más contenida, pues se adecúa al clima emocional de las secuencias que la pautan. Y no se intensifica demasiado cuando dos virajes sacuden la narración; el segundo, hasta sus mismos cimientos. No podemos evitar que el otro nos recuerde un montón a las crueldades habituales en Juego de tronos (David Benioff y D. B. Weiss, 2011-2019), pero el que cierra el capítulo es tan radical, brusco e inesperado que nos provoca el mayor de los estupores. Y ahora necesitamos respuestas, así que más vale que David S. Goyer y Josh Friedman sepan proporcionarnos unas razonables por completo.