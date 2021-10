FIFA 22 ya se encuentra disponible, y el lanzamiento de la nueva entrega de la saga futbolística de Electronic Arts reavivó la polémica por las loot boxes. Como ya hemos mencionado en otras oportunidades, EA genera cifras millonarias a través de FIFA Ultimate Team.

Desde hace años este modo de juego está bajo la lupa por supuestamente fomentar la ludopatía, especialmente en los menores de edad. Y si bien desde EA se han manifestado en contra de la creencia de que jugar en FUT sea lo mismo que apostar, el tema no se puede pasar por alto.

En una entrevista con Eurogamer, Chris Bruzzo, director de experiencias de Electronic Arts, se refirió a FIFA 22 y la persistente controversia de las loot boxes en FIFA Ultimate Team. Si bien el directivo aseveró que 9 de cada 10 packs de jugadores se compran con Monedas FUT (que se ganan jugando), y no con dinero real, dejó una frase rutilante con respecto al acceso de los niños a este modo de juego.

"Los niños no deberían gastar dinero en nuestro juego. Los niños no deberían gastar en FIFA", manifestó. Y agregó: "Vemos un porcentaje muy bajo de cuentas de personas menores de 18 años. Pero lo que es más importante, nuestro configuración predeterminada es que las cuentas de menores de 18 años no pueden realizar gastos. Y trabajamos con Sony y Microsoft para también instituir controles de gastos por defecto para niños. Los niños no deberían gastar en FIFA, y punto".

FIFA 22, Ultimate Team, y la obsesión que lleva a pagar para ganar

En varios tramos de la entrevista con Eurogamer surge el tema de "pagar para ganar", una conducta que se ve en FIFA Ultimate Team, y por ende en FIFA 22. Si bien Bruzzo asegura que la mayoría de los packs de cartas de jugadores se compran con monedas FUT, eso no necesariamente significa que no haya dinero real detrás.

Recordemos que en julio pasado se descubrió una granja de 3,800 PS4 Pro en Ucrania. En principio se dijo que las consolas se utilizaban para minar criptomonedas; sin embargo, después se supo que, en realidad, se utilizaban para jugar automáticamente al FIFA. De esta manera ganaban monedas FUT, y vendían las cuentas ya cargadas con el dinero virtual a los interesados. Así, los usuarios podían posteriormente comprar mejores futbolistas para sus equipos.

Entonces, queda claro que existen muchísimos matices dentro de una historia que ya es muy grande, y de la FIFA 22 no puede escapar. También es cierto que Electronic Arts ha incorporado la opción de previsualizar los packs de futbolistas en FIFA Ultimate Team. Así los usuarios pueden ver qué cartas incluyen los paquetes antes de comprarlos, y que no se sienta como una apuesta. Aunque también esto venga de la mano de un importante beneficio económico para los desarrolladores.

Por lo pronto, FIFA 22 ha logrado que se reavive la polémica por las loot boxes. Ya veremos cómo avanza esta situación.