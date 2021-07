La minería de criptomonedas vuelve a ser noticia. Esta vez no ha sido su impacto negativo en el stock de las tarjetas gráficas ni por el elevado consumo eléctrico, sino por el tipo de dispositivos utilizado para dicha actividad. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha descubierto una granja con miles de PlayStation 4 Pro destinadas a minar criptomonedas con, aparentemente, energía robada.

Según Kotaku, las autoridades confiscaron cada uno de los elementos hallados en la granja. Se trata de más de 5.000 dispositivos, entre los que se encuentran ordenadores con potentes tarjetas gráficas y más de 3.800 consolas de videojuegos PlayStation 4 Pro. El SBU también confiscó teléfonos, discos duros y otros elementos relacionados a la actividad ilegal.

Lo cierto es que los operadores de esta granja para la minería de criptomonedas venían trabajando sin sospechas hasta que un pico en el consumo de electricidad alertó a las autoridades. Curiosamente, el almacén donde funcionaba esta actividad ilegal estaba ubicado al lado de la empresa de distribución de energía de la ciudad de Vinnytsia.

Minería de criptomonedas con PlayStation 4 Pro

Crédito: Servicio de Seguridad de Ucrania

De acuerdo a la agencia, los acusados robaron energía de la red utilizando medidores especiales para ocultar su actividad. La compañía de distribución eléctrica, Vinnytsiaoblenergo, ha negado el robo de electricidad y le ha dicho al Kyiv Post que las afirmaciones del SBU no son correctas. En paralelo, la investigación no descarta la participación de funcionarios en la actividad ilegal.

La SBU, por su parte, asegura que "el consumo ilegal de energía podría tener consecuencias más generales: barrios enteros de Vinnytsia podrían quedarse sin electricidad". No obstante, de momento no está claro si realmente hubo robo o no de electricidad. De cualquier manera, como recoge Kotaku, la granja de minería de criptomonedas fue desmantelada y ya no se encuentra operativa.

Uno de los aspectos más sorprendentes de este hallazgo son las consolas de videojuegos utilizadas para este fin. La minería de criptomonedas se apoya, por lo general, en las enorme capacidad de procesamiento que ofrecen las tarjetas gráficas. El uso de PlayStation 4 en una granja es bastante novedoso y, a la vez, deja muchas dudas.