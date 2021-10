El Apple Watch Series 7 ha salido a la venta, tras un poco más de un mes de su presentación y hemos tenido la oportunidad de recibirlo, hacer un unboxing y tener nuestras primeras impresiones sobre la nueva generación del smartwatch de la compañía de Cupertino.

Las diferencias son pocas respecto a la generación anterior, de hecho se limitan a dos: una pantalla más grande, una pulgada más, equivalente a alrededor de 20% más área útil si lo comparamos con el Series 6 y 50% más si lo comparamos con un Series 3. Para conseguirlo han reducido en un 40% los bordes.

Aunque el diseño del se mantiene a dispositivos de años pasados, la pantalla es activa hasta los bordes curvados, es decir, algunos elementos van hasta los límites, creando un curioso efecto de profundidad y que desdibuja la frontera entre la caja y la pantalla.

El segundo cambio, con respecto al Apple Watch Series 6, está en la carga rápida. El Series 7 es capaz de cargar un 33% más rápido que versiones anteriores. De hecho puede obtener unas 8 horas de autonomía en apenas 8 minutos, muy útil para hacer una carga rápida antes de dormir.

Pero solo se puede hacer si usas el cable de carga con puerto USB-C. De acuerdo a la página de producto de Apple, tiene que estar conectado a un adaptador de 20 W. Pero según un nuevo documento de soporte que publicó la compañía el viernes 15 por la tarde, el adaptador puede ser de 5 W para obtener la caga rápida. Haremos pruebas y sacaremos conclusiones.

Apple Watch Series 7, el mejor smartwatch del mercado, pero sin grandes evoluciones

Las primeras impresiones del dispositivo es que su tamaño mayor no es molesto en la muñeca y definitivamente se nota en el uso del día a día, pero no es un cambio significativo. La carga rápida es útil y la pantalla un poco más grande viene bien en ciertas situaciones. En cuanto a desempeño del producto, es exactamente el mismo al Series 6.

De hecho, si tienes un Apple Watch Series 6 o Apple Watch Series 5, nuestra recomendación inicial es que no hace falta comprar el nuevo modelo. Si tienes un dispositivo más antiguo o nunca has tenido un reloj inteligente, no hay ningún producto que se le acerque en cuanto a calidad, utilidad y prestaciones que ofrece el Series 7. Recomendamos no comprar el Apple Watch Series 3.

Precios y disponibilidad

El Series 7 ya está a la venta en España, México y Estados Unidos, y estos son los precios:

Apple Watch Series 7 41 mm aluminio: 429 € / $399

Apple Watch Series 7 45 mm aluminio: 459 € / $429

Apple Watch Series 7 41 mm acero inoxidable: 729 € / $699

Apple Watch Series 7 45 mm acero inoxidable: 779 € / $749

Apple Watch Series 7 41 mm titanio: 829 € / $799

Apple Watch Series 7 45 mm titanio: 879 € / $849