Sabíamos que uno de los últimos acontecimientos terribles del episodio “Thirst” (10x03) no iba a quedar así por el bien de la verosimilitud en esta temporada de American Horror Story (Ryan Murphy y Brad Falchuk, desde 2011). Pero los guionistas han esperado hasta “Winter Kills” (10x06), el sexto de la serie dirigido por John J. Gray (9-1-1) y el último de la primera historia de Double Feature, para cumplir con su obligación.

Y lo hacen extendiendo el ambiente enrarecido de Provincetown un poco más, involucrando a todo este pueblo de la costa, y sin resistirse a una sátira del provincianismo político que le debemos al guion del propio Falchuk (American Horror Stories) y el habitual Manny Coto (Dexter). Por no hablar de algún soplamocos socarrón para Hollywood, aunque con menor ingenio que las líneas de la Ursula Khan de Leslie Grossman (Nip/Tuck, a golpe de bisturí) en el tercer capítulo.

Por otra lado, nada semejante a la peligrosa desavenencia que se produce después para recordarnos lo que implica criar cuervos. Pero lo que nos trae a la memoria también, con tanta intensidad como tras la manipulación horripilante de “Gaslight” (10x05), son aquellas películas con algún inquietante niño psicopático o poseído por un mal indecible; desde La profecía (Richard Donner, 1976) hasta La huérfana (Jaume Collet-Serra, 2009). Una clase de villanía que, por cierto, no abunda en American Horror Story.

Cuando ‘American Horror Story’ se acerca a la impostura

La planificación visual que John J. Gray ha preparado para “Winter Kills”, con el montaje preciso de Julia Franklin (Transparent), Lisa Trulli (The Politician) y el novel Jared Siess, es todo lo dinámica que se necesita para no aburrirnos y aportarle la imprescindible sensación de premura, la misma que experimentan ciertos personajes. E insiste en cámara rápida con el uso del entorno, que continúa extrañándonos por su amplitud, para subrayar la inquietud gótica que desean transmitirnos y contagiarnos.

El que se supone que es el gran enfrentamiento de este tramo en la temporada de American Horror Story resulta breve, demasiado sencillo y, por lo tanto, un poco decepcionante. La elocuente Belle Noir o Sarah Cunningham de Frances Conroy (A dos metros bajo tierra) merecía algo más elaborado; y su puesta en escena, que agradece el contrapunto de la banda sonora clásica de Mac Quayle (Ratched) y la cámara lenta no obstante, roza la impostura.

Al penúltimo giro que anunciaba la desavenencia familiar de la que hablábamos más arriba, por otra parte, no le falta lógica en absoluto. Sobre todo, con el antecedente de la Alma Gardner de Ryan Kiera Armstrong (It: Capítulo 2) respecto a su pobre madre, Doris (Lily Rabe), en “Gaslight”. Pero sufre el mismo inconveniente que el ataque previo: casi se le ven las costuras. Y las reacciones de práctica indiferencia de las supervivientes no ayudan a cambiar esto.

Un final flojo e incoherente

Al comienzo del epílogo, Brad Falchuk y Manny Coto se desquitan a su manera, en la narrativa de ficción, con uno de los problemas endémicos de su país. Otro soplo de actualidad no muy diferente pero sí a pequeña escala que los temas sociales en los que profundizan durante American Horror Story: Cult (2017). Luego, la encantadora Alma prosigue su congruente camino hacia la cima musical.

Sin embargo, con la escena de cierre suceden dos cosas desagradables por las que este episodio final de Double Feature flojea definitivamente. Una de ellas es su impertinente parecido con la del ramplón “Drive In” (1x03) de American Horror Stories (Ryan Murphy y Brad Falchuk, desde 2021). Y la otra, que entraña una obvia incoherencia por la discreción que se defendía en Provincetown. Esperemos que los escritores no necesiten las píldoras negras para concluir la otra mitad de la décima temporada con una mayor lucidez.