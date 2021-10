La tensión bien construida en el capítulo “Pale” (11x02) de American Horror Story (Ryan Murphy y Brad Falchuk, desde 2011), así como el ambiente enrarecido, se mantiene en “Thirst” (10x03), y mejora la puesta en escena de Loni Peristere (Banshee) sobre el ansia vampírica, cuya motivación relacionada con el arte no impide que resulte incluso más retorcida que de costumbre. Sobre todo, al mezclarla con relaciones paternofiliales con un personaje infantil.

Pero lo enfermizo llega más allá ahora de lo que nos han mostrado en capítulos anteriores de esta temporada, incluso fuera de las conductas que origina la avidez de sangre. La insistente iluminación rojiza en determinados puntos y escenarios también es un detalle agradecido.

Por otro lado, las mejores líneas en este episodio de Double Feature (2021) las tiene la desagradable Ursula Khan de Leslie Grossman, que ha sido Meadow Wilton y Patricia Krenwinkel en Cult (2017), Coco St. Pierre Vanderbilt en Apocalypse (2018) y Margaret Booth en 1984 (2019). Seguida de cerca, eso sí, por la Belle Noir de Frances Conroy, que ha interpretado ya a siete seres de ficción distintos en American Horror Story, con la Myrtle Snow de Coven (2013-2014) y Apocalypse en todo su esplendor.

La mala baba de ‘American Horror Story’

FX

La sátira cruel de la creatividad y las ambiciones artísticas y la mala baba sobre su funcionamiento en la televisión y entre los escritores noveles es algo próximo al oro puro, y las explicaciones que Ryan Murphy y Brad Falchuk nos ofrecen en “Blood Buffet” (10x04) sobre cómo las aprovechan para sus propósitos narrativos, bastante satisfactorias. Y en este capítulo recordamos por qué la mencionada Frances Conroy merece nuestra admiración como actriz ante el contrapunto de la evolución de su personaje de Double Feature.

Lo consigue a las órdenes de la realizadora Axelle Carolyn, que empezó su carrera en el cine en la misma posición interpretativa. Pero la belga, al contrario que la conocida estadounidense, no ha logrado papeles muy decentes. Basta saber de las dos menudencias suyas en Doomsday: El día del juicio o su Aeron de Centurión (Neil Marshall, 2008, 2010). Sin embargo, de directora ha podido desempeñarse, además, en las series La maldición de Bly Manor (Mike Flanagan, 2020), para la que ha elaborado el capítulo “The Romance of Certain Old Clothes” (1x08), o en sendos segmentos de Creepshow (Greg Nicotero, desde 2019).

Una manipulación terrible

FX

Hay comentarios en “Blood Buffet” capaces de arrancar una grata carcajada y, en él, Ryan Murphy y Brad Falchuk vuelven a su interés por figuras que derriban las fronteras de los géneros, como en la temporada de Hotel (2015-2016) o en la serie Pose (2018-2021), y en la noche de Halloween, tantas veces señalada en American Horror Story y su spin-off. “Gaslight” (10x05), sin embargo, no se revela muy festivo sino con una estilizada y siniestra seriedad, obra del habitual John J. Gray (9-1-1).

Regresa la extraña sensación por la amplitud de los grandes planos generales, y los montajes veloces y musicalizados con violín de la rutina familiar que habían incluido en “Cape Fear” (10x01) y “Pale”, pero más dramática y sombría. Y añaden una situación que nos recuerda en cierto modo la de La semilla del diablo (Roman Polanski, 1968) y que conduce a una de esas secuencias de elocuente enfrentamiento a las que los guionistas no le temen y para las que no se demoran ni lo más mínimo.

También, a una escena de manipulación terrible que, como otros desafíos posteriores, acaba en momentos resolutivos para determinados personajes. Siempre con la desoladora coherencia que podríamos esperar de Ryan Murphy y Brad Falchuk, y alguna dolorosa confesión tal vez inesperada que ahonda en ella. Que no falten las tragedias morbosas de siempre en American Horror Story.