A los cinéfilos nos pasa a menudo que, sin haber visto los nombres del reparto de una película o una serie de televisión como Loki (Michael Waldron, 2021), nos topamos con el rostro de algún intérprete o alguna actriz que nos suenan de alguna otra obra audiovisual que nos hayamos zampado antes.

Es lo que nos puede ocurrir con Cailey Fleming, una jovencita estadounidense que ha participado en la serie televisiva de Disney Plus sobre el Dios del Engaño, al que encarna Tom Hiddleston (Midnight in Paris). Se ha metido en la piel de Sylvie (Sophia Di Martino) durante el flashback sobre su apresamiento por parte de la Autoridad de Variación Temporal en Asgard, de la que consigue huir gracias a sus propias habilidades, en el episodio “The Nexus Event” (1x04).

A los que estén dándole vueltas por si la reconocen les gustará saber que Cailey Fleming ha trabajado en quince producciones hasta la fecha, entre las que hay al menos seis muy conocidas o exitosas y otras dos que no lo son tanto pero sí valoradas por la crítica profesional.

Los otros dos personajes famosos de Cailey Fleming aparte del de 'Loki'

Disney Plus

Fue la pequeña Tig en el piloto de la serie semiautobiográfica Puro Misisipi (Diablo Cody y Tig Notaro, 2015-2017), la Rey Skywalker niña en Star Wars: El despertar de la Fuerza (J. J. Abrams, 2015), la Susie del capítulo “The End of the Road” (2x13) de Preacher (Sam Catlin, Evan Goldberg y Seth Rogen, 2016-2019), Sorrow en Better Things (Pamela Adlon y Louis C. K., desde 2016) o la Evie del episodio “Gray Matter/The House of the Head” (1x01) de Creepshow (Greg Nicotero, desde 2019).

Además de estos papeles y de su Sylvie en Loki, Cailey Fleming repitió como la pequeña Rey en Star Wars: El ascenso de Skywalker (Abrams, 2019) y, a partir del capítulo “What Comes After” (9x05) de The Walking Dead (Frank Darabont y Angela Kang, desde 2010), le da vida nada menos que a la espabilada superviviente Judith Grimes, la hija de Rick (Andrew Lincoln) y la difunta Lori (Sarah Wayne Callies), que nació dentro de una oscura cárcel en este terrible postapocalipsis zombi.

