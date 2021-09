Que American Horror Stories (Ryan Murphy y Brad Falchuk, desde 2021) no es una serie independiente resulta obvio; pero esta circunstancia va más lejos de lo que nos pudiera parecer a simple vista. Como spin-off de American Horror Story (desde 2011), cualquiera podría decir que se trata de la misma ficción televisiva con solo echarle un vistazo a los dos episodios disponibles hasta ahora en Disney Plus.

No solamente retoma personajes y escenarios principalísimos, sino que ni siquiera le han cambiado el tema musical compuesto por Charlie Clouser (Saw), César Davila-Irizarry (Planet b234) y Mac Quayle (Ratched) para los títulos de la serie original. Podríamos considerarla un cajón de sastre con las historias de esta última que no les ha sido posible contar a los guionistas en sus diez temporadas hasta la fecha. Aspecto que, de por sí, no nos debería desagradar en absoluto, claro.

Algunos habitantes de la Casa del Crimen en ‘American Horror Stories’

FX

Para una muestra clara de ello, el episodio doble “Rubber (Wo)man” (1x01-2) con que comienza American Horror Stories está ambientado en la Casa del Crimen; que tan bien conocemos por Murder House (2011) y sendos capítulos de Hotel (2015) y Apocalypse (2018).

Allí reencontramos a varios seres que la habitan en American Horror Story. El primero, Beau Langdon (Sam Kinsey), el hijo deforme de Constance (Jessica Lange), al que Larry Harvey (Denis O’Hare) asfixió cuando era niño. No llegamos a verle, pero no hay duda de su presencia por la costumbre de lanzar una bola roja a aquellos que le gustan; algo que hace con Scarlett (Sierra McCormick) y la doctora Andi Grant (Merrin Dungey) en American Horror Stories.

El segundo, el Hombre de Goma (Troy Castaneda); un espíritu multihomicida con un traje de látex que, principalmente, ha sido Tate Langdon (Evan Peters), el otro hijo desequilibrado y muerto de Constance y padre junto con Vivien Harmon (Connie Britton) del satánico Michael (Cody Fern); quien, por otra parte, lo anima de forma autónoma con un conjuro durante “Return to Murder House” (8x06). En estos capítulos iniciales del spin-off, ronda a Scarlett y asesina a Andi Grant y al contratista Adam (Aaron Tveit).

El segundo es Thaddeus Montgomery o Infantata (Ben Woolf y Shane Carpenter), un zombi monstruoso creado en 1926 a partir de los restos del difunto bebé del doctor abortista Charles Montgomery (Matt Ross) y su esposa Nora (Lily Rabe), primeros dueños de la Casa del Crimen, en “Halloween: Part 1” (1x04). Como el de Victor Frankenstein. Y las compañeras de clase acosadoras de Scarlett, las pérfidas Maya (Paris Jackson), Rowena (Ashley Martin Carter), Erin (Selena Sloan) y Nicole (Valerie Loo), se topan con él en el sótano, de donde nunca suele salir, antes de que las liquiden.

Otros dos fantasmas y una significativa alusión de la doctora Andi Grant

FX

La enfermera Gladys (Celia Finkelstein) es otro de ellos. Murió en la Casa del Crimen en el allanamiento letal de 1968, está un poquito colérica y se carga con su colega María (Rosa Salazar) a los criminales Fiona (Azura Skye) y Dallas (Kyle Davis) en el capítulo “Home Invasion” (1x02) de Murder House, se asoma en la visita de Apocalypse y, según lo que nos muestran en American Horror Stories, el fantasma de la sociopática Ruby McDaniel (Kaia Gerber) suele perseguirla para clavarle una navaja de abanico.

Por otro lado, Kincaid Polk o el Piggy Man de la leyenda urbana a lo María Sangrienta o Candyman es el espectro al que teme Derrick (Eric Stonestreet) en el episodio “Piggy Piggy” (1x06) de Murder House, pero no tenemos ni idea de cómo se le aparece supuestamente a Michael (Matt Bomer) en su baño de la Casa del Crimen sin que lo convoque. Su historia completa la explica Jether Polk (Finn Wittrock) en el octavo capítulo de My Roanoke Nightmare (2016); porque es un antepasado decimonónico de su horrenda familia.

Para rematar los vínculos, la doctora Andi Grant le dice en “Rubber (Wo)man: Part 2” a los recientemente fallecidos Troy (Gavin Creel) y Michael: “He encontrado una forma de divertirme y relajarme mientras estoy aquí. Estoy trabajando con el otro terapeuta que está atrapado aquí en un libro sobre todos nosotros”.

Se refiere, por supuesto al psiquiatra Ben Harmon (Dylan McDermott), uno de los protagonistas de Murder House, al que mata el espíritu de su ex amante Hayden McClaine (Kate Mara) en “Afterbirth” (1x12) con la ayuda de los criminales difuntos. Y, como la sesión no termina muy bien, Troy le espeta a la doctora: “¿Sabes qué? Quiero el nombre del otro terapeuta que está muerto aquí dentro. Tú eres horrible”.