El segundo episodio de la serie animada de Disney Plus ¿Qué pasaría si…? es un homenaje a Chadwick Boseman. Pero no solo a su importancia en el Universo Cinematográfico de Marvel, sino por algo más inteligente, ingenioso y brillante.

Superando con creces a su capítulo debut, la reinvención de la duología de Guardianes de la Galaxia, e incluso líneas principales de Los Vengadores: Endgame, es una sorpresa.

Lo es en la medida que celebra el Universo Cinematográfico de Marvel en el espacio. Y también al personaje de T’Challa (Chadwick Boseman) al mostrar todo su potencial más allá de su natal Wakanda. En esta oportunidad, los huevos de pascua son un recorrido acelerado por toda la mitología Marvel intergaláctica. Pero también una demostración de que eres quien eres y no dónde estás lo que marca la diferencia.

'¿Que pasaría si…?' responde preguntas intergalácticas

El primer gran huevo de pascua es por supuesto la forma en la que T’Challa reinventa la historia de Black Panther. En una brillante decisión argumental, ¿Qué pasaría si…? fusiona la ya emblemática película con de Guardianes de la Galaxia, Volumen I. El resultado es una escena de antología.

En ella vemos a Yondu, Kraglin y Taserface secuestrar al niño incorrecto. En la línea principal del Universo Cinematográfico de Marvel, los Ravagers cumplen con la orden del dios planeta Ego y llevan consigo a Peter Quill. Pero en esta ocasión, el nuevo integrante del equipo es T’Challa, que se une al equipo por iniciativa propia. En medio de la discusión de la tripulación, Kraglin muestra una imagen holográfica del verdadero Quill, mientras Yondu le increpa si ve algún “parecido”.

Korath el Perseguidor, el fan más fervoroso

El capítulo recrea una de las grandes escenas de Guardianes de Galaxia. El encuentro entre el Korath el Perseguidor y Star Lord. Pero en esta ocasión, el temible secuaz de Thanos es un gran admirador de bandido especial. Tanto como para ofrecerse a unirse al equipo.

T’Challa, un buen rey en la Tierra o en el espacio

Por supuesto, uno de los puntos altos del programa es demostrar que no importa el lugar o el tiempo para que los personajes sigan conservando su esencia. En el segundo capítulo de ¿Qué pasaría si…? la premisa se hace más obvia. T’Challa convierte a los Ravagers en un grupo de héroes.

De hecho, sus logros se acumulan por decenas y en determinado momento, Yondu reconocen que son mucho más como “Robin Leach”, una referencia graciosa al difunto presentador de Lifestyles of the Rich and Famous. Pero es evidente que se refiere a Robin Hood. Se trata de un paralelismo inmediato a la escena de Yondu preguntando en voz alta quién es Mary Poppins en Guardianes de la Galaxia, Volumen II.

Disney Plus

Pero la influencia de T´Challa va más allá de un simple cambio de tono en las intenciones de los Ravagers. Para la ocasión, Thanos también es parte del equipo. Un giro que descarta por completo todos los sucesos de Los Vengadores: Endgame. Como no podía ser de otra manera, fue T’Challa quién logró convencerle de desistir de su plan genocida.

“Soy un hombre lo suficientemente grande como para admitir cuando me equivoco”, dice el reformado Thanos. “T’Challa me mostró que había más de una forma de reasignar los recursos del universo”.

Nébula, la pirata espacial de '¿Qué pasaría si…?'

Por supuesto, sin la búsqueda de las gemas del infinito hay una gran cantidad de información que reescribir en el nuevo episodio de ¿Qué pasaría si…?. Entre ellas, la renovada actitud y personalidad de Nébula, cuya relación con Thanos cambia de manera radical. “Intento que vayan a terapia”, comenta T’Challa con preocupación.

Drax, detrás de la cantina

La anunciada participación del personaje de Drax es más corta de la que puede suponerse. También ferviente admirador de T’Challa le agradece haber salvado a su natal Kylos de la destrucción Kree. De forma que en esta línea temporal su familia está viva. “Una fotografía para mi hija y mi esposa”, dice el ahora cantinero Drax.

Disney Plus

Un nuevo villano

Pero las buenas acciones de T’Challa tienen un precio. El vacío de poder dejado por Thanos hace que el Coleccionista Taneleer Tivan se convierta en el nuevo villano. De hecho, es Tivan y no Thanos quien contrata a la Orden Negra para su “seguridad y resguardo”.

Una amplia colección de objetos en '¿Qué pasaría si…?'

La nueva colección de Tivan incluye la daga de Malekith de Thor: El mundo oscuro, el Casco de Hela de Thor: Ragnarok. También puede verse el martillo de Thor, Mjolnir, y el escudo del Capitán América en una elegante vitrina. Al parecer, El Coleccionista asesinó a una buena cantidad de héroes en su recorrido hacia el poder.

De vuelta a la tierra y a Wakanda

Y como no podía ser de otra forma, T’Challa termina por volver a la Tierra en la que se puede ver al Rey T’Chaka vivo. Eso deja claro que los sucesos de Capitán América: Civil War no han ocurrido. También que es probable que el Rey no haya tenido que matar a su hermano. Lo que por supuesto deja abiertas posibilidades para varias líneas argumentales de interés con centro en Wakanda.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, Peter Quill –quien vivió una vida normal y trabaja en un Dairy Queen– conoce a su padre Ego Celestial. “Lástima que esto pueda significar el fin del mundo”, dice el Vigilante. “Pero esa es una historia para otro día”.