La fase cuarta del Universo Cinematográfico de Marvel, con lo que lleva hasta ahora disponible en Disney Plus, está repleto de posibilidades jugosas y de lo más atractivas. La razón principal de tal circunstancia feliz es el temible multiverso desatado por Sylvie (Sophia Di Martino) en el episodio “For All Time. Always” (1x06) de Loki, por completo coherente con la propuesta antológica de hilos narrativos alternativos en animación que nos ofrece ¿Qué pasaría si…? (Michael Waldron, A. C. Bradley, desde 2021).

Hasta el momento, hemos explicado quién es El Vigilante (Jeffrey Wright) que narra cada capítulo y de qué fuentes bebe el guionista para plantear el origen de la superheroína británica (Hayley Atwell), una afortunada variante, en “What If… Captain Carter Were the First Avenger” (1x01). Pero aún no de ese monstruo horrendo que aparece al final, conque que es hora de ocuparse de sus tentáculos y de su posible relación con Doctor Strange 2: El multiverso de la locura (Sam Raimi, 2022) en el texto presente.

Un villano con historia en ‘¿Qué pasaría si…?’ y, tal vez, ‘Doctor Strange 2’

Durante este capítulo inicial de ¿Qué pasaría si…?, nada menos que Johann Schmidt o Cráneo Rojo (Ross Marquand) pretende usar el Teseracto y la Gema del Infinito que hay dentro de este, y que tantísimos tumbos da en el Universo Cinematográfico de Marvel entre Capitán América: El primer Vengador (Joe Johnston, 2011) y Avengers: Endgame (Joe y Anthony Russo, 2019) o Loki, para convocar a un terrible “campeón de Hydra” para hacerse con el mundo entero.

Lo consigue, y se trata de la primera vez que ponemos los ojos en Shuma-Gorath, nombre de una gigantesca bestia tentacular de raza demoníaca —tomado del cuento La maldición de la calavera dorada (Robert E. Howard, 1967)—, que pertenece a los Antiguos y que gobernó el planeta en la Prehistoria. Fue ideado por el guionista Steve Englehart y el dibujante Frank Brunner para el número diez de Marvel Premiere (1973), aunque se le menciona primero en el segundo volumen de Journey into Mystery (Roy Thomas y Gil Kane, 1972).

Y se rumorea que podría ser uno de los villanos a los que tendrán que enfrentarse el Hechicero Supremo (Benedict Cumberbatch) y, como mínimo, la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) en Doctor Strange 2. Lo curioso es que se dice asimismo que veremos a la Capitana Carter en esta película, de manera que tal vez nos cuenten lo que vive con Shuma-Gorath mientras viaja entre los dos portales del Teseracto en ¿Qué pasaría si…?

