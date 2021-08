¿Qué pasaría si...? se estrenó esta semana en Disney Plus y promete no solo un recorrido alucinante por nuevas historias Marvel, también hacer una revisión de interés entre sus universos alternativos más conocidos. Como si eso no fuera lo suficiente, traerá narraciones sorprendentes y nuevos personajes, entre ellos Capitana Carter. El multiverso ya está aquí y es mucho más asombroso y rico de lo que pensabas.

Una de las historias que mayor expectación ha generado es la del primer episodio, del que ya te compartimos nuestro recap. La trama que abre el Multiverso de Marvel será un enfoque nuevo al Capitán América, o en todo caso, a su contexto. Y, como era de suponerse, Peggy Carter tiene una participación destacada.

Para esta versión de la historia, la capitana recibirá el suero del supersoldado en lugar de Steve Rogers. El resultado es que, en lugar del Capitán América, quien portará el escudo será Peggy, mejor conocida en ¿Qué pasaría si...? como Capitana Carter.

La variación en la historia original del gran héroe patriótico por excelencia es también lo que parece ser el inicio de algo más amplio. Según ha trascendido, la participación de Capitana Carter se extenderá a varios capítulos (y temporadas) de ¿Qué pasaría si...? en el futuro.

Incluso, se ha llegado a rumorear que Capitana Carter (encarnada por Hayley Atwell) tendría una participación especial en la secuela de Doctor Strange. Cual sea el caso, es evidente que los personajes y situaciones de la primera serie animada de Marvel impactarán en su versión cinematográfica.

Capitana Carter, una heroína a punto de nacer

El origen de la Capitana Carter que veremos en pantalla es una combinación de dos fuentes distintas. O al menos, dos referencias por completo independientes que sostienen al personaje.

Por un lado, no es la primera vez que un personaje porta un escudo y se convierte en emblema de Inglaterra. El llamado Capitán Bretaña (Brian Braddock) apareció por primera vez en Capitán Gran Bretaña #1 en octubre de 1976. Fue una obra firmada por Chris Claremont, el artista Alan Davis y el escritor Alan Moore.

El personaje, que en sus primeros volúmenes estaba destinado en exclusiva al mercado británico de cómics, tiene poca relación con Steve Rogers. De hecho, sus poderes extraordinarios provienen exclusivamente del mundo de la magia, lo que lo hace un personaje más complicado. Según su historia de origen, sus capacidades le fueron otorgadas por el Mago Merlín y su hija Roma. Como si eso no fuera suficiente, tiene el deber hacer respetar las leyes de gran Bretaña.

Por otro lado, la posibilidad de una historia alternativa del Capitán América, se encuentra en la serie limitada de cómics Bullet Points. Los cinco números publicados en el 2007, con guion de J. M. Straczynski e ilustraciones de Tommy Lee Edwards, exploran mundos alternativos de Marvel. Y es justamente allí, en dónde nace la versión del mundo en el que el Capitán América de Steve Rogers no hubiese existido.

La gran pregunta a los universos alternativos ahora tiene respuesta

Bullet Points narra qué habría sucedido si el asesinato del doctor Erksine hubiese ocurrido un día antes de inocular a Steve Rogers el suero del supersoldado. Por supuesto, el suceso impediría que la llegada (creación) del Capitán América. Por si eso no fuera suficiente, la bala que mata al doctor, también asesina a Benjamin Parker, el futuro tío de Peter Parker.

Sin la existencia de un símbolo patriótico encarnado en el supersoldado, el gobierno estadounidense se plantea otra opciones de emergencia. Una de ellas, es la del proyecto Iron Man, que para la ocasión es mucho más siniestro que el ya conocido. Para mantener al país seguro, un voluntario debe someterse a una cirugía que le una a la armadura de manera orgánica. Al final, es Steve Rogers quien se ofrece para un sacrificio semejante y gracias a su ayuda, el país logra vencer la amenaza nazi.

El comienzo de la historia tiene un evidente paralelismo con la sinopsis que ha trascendido con el primer capítulo de ¿Qué pasaría si...?, que protagoniza Capitana Carter. Por ahora, no está claro si el multiverso incluirá el resto de las consecuencias de la muerte prematura de Erskine. Estas incluyen una posible transformación de Peter Parker en una criatura semejante a Hulk y la muerte del Capitán Rogers, tratando de detenerle.

Sin duda, ¿Qué pasaría si...? será una oportunidad única de hacer una revisión a fondo por la amplia mitología de Marvel. Y en especial, las líneas alternativas que llenan su universo. ¿Qué traerá la serie de Disney Plus para el Universo Cinematográfico Marvelita? Solo queda esperar.