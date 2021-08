El primer personaje que presentó ¿Qué pasaria si…? (What if…?) fue El Vigilante (The Watcher). Lo hizo justo al comenzar el primer capítulo de la serie de Marvel y Disney Plus. Su aparición es toda una declaración de principios por parte de esta nueva narrativa. Hay que tener en cuenta que la serie explorará distintos escenarios a partir de las historias desarrolladas a través del Universo Cinematográfico de Marvel.

Por tanto, quizá no sea conveniente esperar nuevos personajes o grandes cambios en relación con lo que sucederá en las producciones live action. Pero El Vigilante sí es una novedad porque este personaje tiene una extensa tradición dentro de los cómics y acá emerge como una figura central, aunque quizá nunca le veamos el rostro, porque es el narrador de las distintas historias que se tratarán durante ¿Qué pasaría si…?

A su manera, Marvel y Disney insisten en la idea de que hay una serie de seres superiores que están al tanto de todo lo que ocurre en la Tierra, como Kang el Conquistador y, ahora, El Vigilante. De momento, hay una diferencia clave entre ambos: El Vigilante no interviene en la dinámica natural que sucede en la Tierra. Repasamos los antecedentes que hay en relación con el susodicho.

El Vigilante de Marvel

Dentro de los cómics, El Vigilante también tiene el nombre de Uatu. A simple vista, este personaje resalta por su cráneo, un poco desproporcionado en relación con su cuerpo, y por sus ojos, blancos en su totalidad. Fue creado por Stan Lee, en la idea, y Jack Kirby, en el dibujo.

El Vigilante pertenece a una raza de extraterrestres. Se trata de Los Vigilantes, seres que monitorean cuanto ocurre en distintas realidades y partes del universo. En el caso de El Vigilante, el lugar que él debe observar es la Tierra. La primera referencia que se hizo a este tipo de personajes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel fue en Gurdianes de la Galaxia Vol. 2 (2017). Mucho antes de esto, la primera aparición de Uatu se produjo en Fantastic Four #13, publicado durante el mes de abril de 1963.

Una de las reglas que tienen este tipo de personajes es que no pueden influir en lo que observan. Su monitoreo es, en ese sentido, pasivo. Sin embargo, Uatu rompió esa regla en más de una oportunidad. La más evidente se produjo cuando intentó evitar que Silver Surfer trajera a Galactus dentro de la historia de Los Cuatro Fantásticos.

Dentro de los cómics, la relación más sólida entre El Vigilante y los terrícolas se produce a través de Los Cuatro Fantásticos. Son ellos quienes descubren que vive en la luna y es él quien les confirmó su nombre y rol dentro del universo. Más allá de esto, ha aparecido en otros relatos dentro de las historietas.

El narrador de ¿Qué pasaría si…?

y las habilidades de Uatu

La voz de El Vigilante, dentro de ¿Qué pasaría si…?, pertenece a Jeffrey Wright, quien ya ha ganado un Globo de Oro y un Emmy. Wright está en la industria desde 1990 hasta la actualidad. En el camino ha realizado producciones de casi cualquier tipo; desde su participación en la franquicia del Agente 007 hasta su actuación en Los Juegos del Hambre. Próximamente también lo veremos dando vida al Comisionado Gordon en The Batman.

De momento, no se espera que El Vigilante tenga influencia directa en cuanto ocurra en la serie. Sin embargo, dentro de sus habilidades se encuentran las siguientes:

Volar

Uso de la telepatía

Manipula la energía

Generación de ilusiones

Puede influir psicológicamente sobre otros

Inteligencia sobrehumana.

¿Qué pasaría si…? tendrá seis episodios semanales que serán emitidos a través de Disney Plus.

