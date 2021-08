¿Qué pasaría si Marvel, de pronto, toma un tono similar al de The Office? ¿Qué pasaría si el Capitán América jugara baloncesto en vez de salvar el planeta? ¿Qué pasaría si Tony Stark, en vez de dirigir un imperio tecnológico, fuera el responsable de una pequeña oficina? Estas preguntas, quizá, pasaron por la mente de la producción de la próxima serie animada de Marvel y Disney Plus, ¿Qué pasaría si…?

Así lo dio a conocer A.C. Bradley, la creadora de ¿Qué pasaría si…? Lo explicó durante una entrevista, profundizando en relación con el sentido de la serie. Hay que recordar que, si bien esta producción estará basado en los cómics y en la narrativa desarrollada a través del Universo Cinematográfico de Marvel, sucederán cosas que se saldrán de la lógica construida hasta ahora.

Por lo anterior, en particular, genera tanto interés. El primer vistazo, a través de un tráiler, nos sugirió un montón de variaciones. ¿Cómo influirá esto en el desarrollo de los capítulos? ¿Se pueden intuir posibles consecuencias futuras a partir de esto? La última pregunta parece la menos factible. Pero no deja de ser curioso ver cómo Marvel y Disney exploran terrenos que antes no han tocado.

La interesante revelación de A.C. Bradley, creadora de ¿Qué pasaría si…?

En declaraciones ofrecidas a Slashfilm, la creadora compartió algunas de las ideas que tuvieron en relación con la conceptualización de la serie. Así sugirió algunas posibilidades que pensaron y otras que descartaron.

A.C. Bradley dijo, en relación con ¿Qué pasaría si...?: “Jugamos con diferentes géneros y con diferentes narraciones. Pensamos, '¿Deberíamos hacer una película de atracos?' Creo que una idea descartada fue, ‘hagamos algo en la línea de The Office'". Esta serie de comedia fue protagonizada por Steve Carell y contó con nueve temporadas, desde el 2005 hasta el 2013. Aún conserva un público de culto.

¿Qué pasaría si…? presentará distintos escenarios que pudieron haberse producido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel pero que no ocurrieron. Uno de los personajes nuevos que aparecerá dentro de este relato es El Vigilante, interpretado por Jeffrey Wright, quien narrará los acontecimientos de la serie animada sin poder tomar posición ante ellos (aunque pudiera hacerlo)

¿Qué pasaría si…? será estrenada a través de la plataforma Disney Plus a partir del 11 de agosto de 2021. Será la cuarta serie de Marvel que llegará este año, luego de WandaVision (Matt Shakman, 2021), Falcon y el Soldado del Invierno (Kari Skogland, 2021) y Loki (Kate Herron).