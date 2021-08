La política es uno de los tantos temas sensibles que genera gran impacto en las redes sociales, especialmente en los años de elecciones. Por ello, Facebook consideraría conformar una comisión para asesorar en la toma de decisiones sobre cuestiones de índole electoral que se presenten en la red social.

Así lo indica un informe de The New York Times, según el cual Facebook ya habría consultado a "académicos y expertos en política" sobre la creación de la supuesta comisión. La idea de la compañía sería anunciar el nuevo órgano asesor durante el otoño, como preparación para las próximas elecciones legislativas de Estados Unidos. Vale destacar que tendría injerencia global, y no solamente sobre lo que suceda en Norteamérica.

La comisión electoral de Facebook tendría que intervenir sobre tópicos siempre delicados. De esta manera, por ejemplo, debería definir qué hacer frente a la divulgación de información falsa o engañosa sobre las elecciones y sus candidatos; o establecer la viabilidad de la publicidad política.

De acuerdo con el reporte, la red social intentaría replicar lo hecho en 2018, cuando creó el Consejo de Supervisión (Oversight Board). Dicho organismo fue conformado por la empresa pero se desempeña de modo independiente. Su fin es revisar las decisiones de mayor impacto tomadas por Mark Zuckeberg y compañía, y definir si son correctas o no. Sin dudas, su tarea más relevante del último tiempo ha sido analizar la expulsión de Donald Trump de la plataforma, tras el asalto al Capitolio a comienzos de año.

Lo que Facebook pretendería lograr al armar una comisión electoral sería, entonces, mostrarle al mundo que las decisiones relacionadas al contenido político no estarían en manos de un puñado de directivos.

Una comisión electoral que aconsejaría proactivamente a Facebook

Foto por Element5 Digital en Unsplash

En los últimos años, Facebook recibió duras críticas de distintos sectores políticos. Las polémicas más emblemáticas se dieron en Estados Unidos, con ejemplos cabales como la injerencia rusa cuando Donald Trump se consagró presidente, y la divulgación de falsas acusaciones de fraude electoral en la victoria de Joe Biden; sin embargo, no son exclusivas de dicho país.

De hecho, en 2020 una exanalista de datos criticó a la red social y la acusó de "ser indiferente a la manipulación política mundial". Además, exhibió detalles sobre cómo se desatendieron campañas de desinformación relacionadas con elecciones en Brasil, Ecuador, Bolivia, España, e India, entre otros países.

Según la información a la que accedió NYT, la comisión electoral se encargaría de aconsejar proactivamente a Facebook. De esta manera, la participación del órgano asesor se daría antes de concretarse una decisión; al contrario de lo que ocurre con el Consejo de Supervisión, cuya intervención sucede cuando las determinaciones ya se tomaron.