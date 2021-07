Que los directores, los críticos profesionales y los cinéfilos tenemos el común que amamos el séptimo arte es un hecho indiscutible; pese a que a algunos compañeros parezca poderles la desidia en ocasiones. De modo que no puede resultarnos difícil de creer que Cate Shortland afirme haberse inspirado en una de las más famosas películas de Joel y Ethan Coen para la realización de Viuda Negra (2021), lo último del Universo Cinematográfico de Marvel en las salas de cine y la plataforma de streaming de Disney Plus. No en vano, sus declaraciones sobre este asunto cuadran con ciertos aspectos distintivos que encontramos en el filme.

Los dos hermanos estadounidenses son responsables de pelis como Muerte entre las flores (1990), Barton Fink (1991), ganadora de tres premios gordos en el Festival de Cannes y, tal vez, lo mejorcito de sus autores, Fargo (1996), El gran Lebowski (1998) o Un tipo serio (2009).

Una villana al ritmo de Anton Chigurh

Pero la cineasta australiana no se refiere a ninguna de ellas. Cuando el periodista Sean Keane le preguntó certeramente en una entrevista para CNet qué largometrajes del género de acción la inspiraron para Viuda Negra, Cate Shortland dijo lo siguiente: “La película que más vi fue No es país para viejos [2007], aunque no es una película de acción. Pero es tan hermoso cómo los Hermanos Coen crean suspense en la quietud y el ritmo de la misma…”. Y concreta un poco más: “Eso fue realmente influyente para el momento de Taskmaster en el que se detiene en el puente y camina hacia ella”, la heroína Natasha Romanoff de Scarlett Johansson (Match Point).

Puede que, viendo el choque de las dos en la aventura marvelita, ni se nos hubiese pasado por la cabeza el psicopático personaje de Anton Chigurh al que encarna Javier Bardem en el filme de Joel y Ethan Coen; pero es verdad que hay algo de su implacabilidad serena en la villana de Olga Kurylenko (To the Wonder).

Otras fuentes de inspiración y ayuda para Cate Shortland

“También me encanta el trabajo de Christopher McQuarrie, y fue muy generoso”, asegura Cate Shortland sobre el realizador de filmes como Jack Reacher (2012), los dos últimos de la franquicia de Misión imposible (desde 1996), Nación secreta (2015) y Fallout (2018), y el próximo (2022) de la misma. No cabe duda de que se lleva muy bien con Tom Cruise, actor principal de los cuatro.

“Me habló por teléfono cuando estaba en preproducción sobre cómo trabajar con coreógrafos y directores de segunda unidad, cómo formar un equipo y asegurarse de que todos hagan la misma película”. Si una afronta el considerable desafío de su primer rodaje de acción con Viuda Negra, después de haberse encargado solamente de dramas como Somersault (2004), Lore (2012) y El síndrome de Berlín (2017), no carece de lógica aceptar los consejos útiles de colegas experimentados.

Por otra parte, ya a gran distancia de los Hermanos Coen, No es país para viejos y Anton Chigurh, Cate Shortland se ha fijado en “algunas cosas surcoreanas”; y lo explica así: “Hicimos montajes de diferentes secuencias de acción y lucha. Antes de comenzar, corté diez minutos de peleas que me gustaron de los últimos treinta años para que pudiéramos hablar con los coreógrafos sobre eso”.

No obstante, tenía clarísimo un detalle fundamental: “Lo que era realmente importante para mí era que Natasha [Romanoff] se siente humana y falible, porque se enfrenta a estos luchadores realmente formidables. Entonces, quieres sentir los golpes. No querrás ponerte una taza de té; esta es una lucha encarnizada a muerte que quieres ver”. Y ahora comprendemos la razón de que los golpes de Viuda Negra nos duelen más que de lo que es costumbre en las peripecias de Marvel.