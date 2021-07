Luego de los sucesos de Avengers: Endgame (Joe Russo, Anthony Russo, 2019), Peter Parker (Tom Holland) quedó en una suerte de limbo que no se resolvió durante Spider-Man: Far From Home (Jon Watts, 2019). Por el contrario, de las tensiones personales y el vacío dejado por Iron Man, pasó a quedar expuesto. Una montaña rusa de emociones y preguntas se abrieron a partir de entonces. Eso explica, también, el porqué de muchas teorías y comentarios en relación con Spider-Man: No Way Home.

No ayuda que, hasta el momento, ni Marvel Studios ni Sony han compartido ningún adelanto sobre la producción más allá de unas cuantas imágenes. El tan esperado tráiler de Spider-Man: No Way Home genera tanta expectativa por la incertidumbre en relación con el personaje y el anuncio de la fecha de estreno, el 17 de diciembre de este año.

A esto se suma otro detalle: todo lo ocurrido en WandaVision (Matt Shakman, 2021) y Loki (Kate Herrron, 2021) permite a los seguidores y críticos a pensar cualquier cantidad de posibilidades. En ese juego de incertidumbre, tensión y búsquedas, el ganador suele ser el de siempre: Marvel. De momento, además de la dirección de Jon Watts y el guion de Chris McKenna y Erik Sommers, están confirmados algunos personajes y es posible establecer una línea argumental.

Un argumento probable para Spider-Man: No Way Home

Peter Parker quedó expuesto por Mysterio. Desde ese momento, Spider-Man dejó de ser el vecino amigable para tener una identidad reconocible. Teniendo en cuenta las tensiones emocionales que ya experimentaba el personaje luego de las dos primeras películas, atravesando las ansias por querer un lugar en el mundo, y ahora sin la guía de Tony Stark, es válido sospechar que Spider-Man: No Way Home seguirá explotando parte de ese recurso.

Eso abre otra brecha: ¿cómo hará Peter Parker para lidiar con esa exposición? ¿Cómo reaccionarán los vecinos y sus amistades? ¿Qué harán las autoridades, luego de que en Capitán América: Civil War (Joe Russo, Anthony Russo, 2016) se intentase controlar a los superhéroes? ¿Cómo será el conflicto con los villanos? Este punto no es menor porque, de momento, han sido confirmados dos.

Eso deja un escenario próximo a esto: Spider-Man ya no solo debe proteger a los suyos, incluyendo a MJ y el argumento sentimental, sino que ahora también debe cuidar de sí mismo como nunca antes porque ya no es únicamente un símbolo. En Spider-Man: No Way Home puede que sea, quizá como en ninguna otra de las dos películas, un ciudadano expuesto a las exigencias del sistema y la sociedad.

Los villanos confirmados hasta ahora para Spider-Man: No Way Home

Además de sus compañeros de clase y MJ (Zendaya), se suman un par de villanos y el apoyo de un viejo conocido como parte de los personajes que ya están confirmados.

La incorporación de villanos que estuvieron en otras películas fuera del Universo Cinematográfico de Marvel ha disparado diversas teorías en relación con el Multiverso. Esos adversarios de Spider-Man son los siguientes.

Electro

Apareció en The Amazing Spider-Man 2 (Marc Webb, 2014). Fue interpretado por Jamie Foxx, en el papel de Max Dillon, quien luego se transformó en Electro. Este villano resalta por su capacidad para manejar la electricidad a placer. A través de sus redes sociales, Foxx confirmó que estaría de vuelta.

Doctor Octopus

Este personaje fue representado hace más de quince años durante Spider-Man 2 (Sam Raimi, 2004). Lo encarnó el actor Alfred Molina, quien también estará de regreso en Spider-Man: No Way Home. Este es uno de los puntos que más llama la atención, debido a que este personaje murió durante aquella película. Resta ver cómo puede ser su reintroducción.

Los aliados

Desde hace varias producciones, Marvel integra dentro de sus películas a personajes que aparecieron en otras. Spider-Man: No Way no será una excepción en este sentido.

Doctor Strange y Wong

Spider-Man no estará solo ante tanta adversidad, personal y heroica. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) también formará parte de Spider-Man: No Way Home. Con él se cerraría una triada de mentores, luego de que Tony Stark y Nick Fury lo hicieran en las anteriores películas. A Strange se suma otro colega relacionado con la magia y otros universos, Wong. Su presencia se habría filtrado a través de un set de Lego. A esta filtración se suma la de un traje negro que le permitiría a Spider-Man apoyarse en las habilidades de Doctor Strange para combatir.

Teorías y rumores sobre 'Spider-Man: No Way'

La principal teoría en relación con Spider-Man: No Way Home es que podría ser la primera película en la que Multiverso de Marvel se vea en su máxima expresión. Si bien Loki explicó algunas cuestiones, su funcionamiento no quedó del todo expuesto. ¿Qué alimenta esta teoría? La presencia de los dos villanos anteriores. Su confirmación también invita a pensar que el Spider-Man de cada una de esas producciones aparecerá. Se tratarían de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

La otra cara de esta posibilidad es cuán efectivo puede ser el desarrollo de la narración, si se tomarán el tiempo necesario para explicar por qué unos y otros están y si se justifica su aparición. En esa línea de rumores, uno de los principales apunta hacia Charlie Cox, mejor conocido en el mundo de los superhéroes de Marvel como Matt Murdock, quien es un abogado de día y Daredevil de noche.

El desarrollo de este personaje tampoco pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel. Daredevil tuvo tres temporadas dedicadas de forma exclusiva a su personaje en Netflix. No pocas personas consideran que, de las adaptaciones realizadas por la plataforma de streaming, Daredevil fue la mejor. ¿Qué relación podría tener con Spider-Man? Más allá de las posibles referencias en los cómics, Matt Murdock podría aparecer para salvar a Peter Parker durante un conflicto legal. ¿Será posible? Resta ver qué sugiere el tráiler, cuando llegue.