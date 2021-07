Aunque el final de temporada de Loki sigue siendo el tema de conversación principal en torno al Universo Cinematográfico de Marvel, la expectación por Spider-Man: No Way Home no ha disminuido en lo más mínimo. De hecho, la mencionada serie de Disney Plus podría ser otra pista de que el multiverso será una pieza fundamental del tercer filme del arácnido. Pero más allá de la posible aparición de otros Spider-Man, otro asunto de gran interés está relacionado con el nuevo traje que usará Tom Holland.

Hace algunos días te compartimos las primeras imágenes del que, aparentemente, será el atuendo primario que veremos en Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, parece que no será la única novedad en cuanto a vestimenta se refiere. Hot Toys, la popular firma de figuras coleccionables, dio a conocer otra propuesta que seguramente veremos en el largometraje. Se trata, ni más ni menos, que de un elegante traje en color negro con detalles en dorado.

Esta es la primera vez que vemos este atuendo de Spider-Man: No Way Home. Aparte de los colores, que evidentemente intentan transmitir una temática de magia y hechicería, también resaltan otros elementos que lo relacionan directamente con Doctor Strange. En primer lugar, en el pecho aparece un emblema similar al del hechicero, aunque adaptado a las telarañas del superhéroe arácnido. Eso sí, todo indica que este "disco" solo se muestra en ciertas ocasiones.

Las telarañas de Spider-Man igualmente incluyen los discos mágicos. El lanza telarañas, por su parte, presume un diseño completamente nuevo en color dorado. ¿Te recuerda a un objeto en particular? Sí, sus líneas son muy parecidas al Ojo de Agamotto de Doctor Strange. A estas alturas ya no queda ninguna duda de que el personaje de Benedict Cumberbatch tendrá algún tipo de injerencia en Spider-Man: No Way Home. El set de Lego filtrado lo confirmó.

El traje que nos dejó ver Funko hace unos días, más apegado a los colores rojo y azul, también expone los discos en el pecho y en las telarañas. No sabemos exactamente cuál es su función, pero posiblemente veamos a Peter Parker usando algunos hechizos de su nuevo "mentor" para interactuar con el multiverso. El estreno de Spider-Man: No Way Home está programado para el próximo 17 de diciembre, y será hasta ese día cuando dejaremos de especular.