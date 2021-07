Aunque parezca una obviedad, conviene repetirlo: el Universo Cinematográfico de Marvel adapta la mitología de los cómics. Esa aclaratoria es clave para entender cómo algunos personajes son asociados con otros nombres, cómo un puñado de hechos no resultan exactos según las historietas y cómo pueden cambiar distintas cuestiones a través de las películas. La Autoridad de Variación del Tiempo (TVA, por sus siglas en inglés), esa que apareció en Loki (Kate Herron, 2021), y el Multiverso de Marvel, entran en la aclaratoria anterior.

Esto sucede porque la propia narrativa de Marvel, como parte de las sorpresas que el guion puede ofrecer a través de su evolución, cambia, se altera, muta. En un principio, Miss Minutes explicó una parte del funcionamiento de la TVA y la línea temporal. Sin embargo, seguían quedando en el aire algunas cuestiones, esas que se aclararon (en parte) en el último episodio de Loki.

El choque entre versiones, las que ofrece el cómic y las de las adaptaciones, no es un problema; siempre y cuando se aclaren las circunstancias. En ese sentido, el Multiverso de Marvel seguía generando inquietudes en relación con su funcionamiento. ¿Quién gobierna la línea temporal, más allá de los Guardianes del Tiempo? ¿Hay relación entre los distintos universos? ¿Cómo se formó la aparente armonía que rige el presente? El último capítulo de Loki trajo algunas respuestas al respecto.

La historia de la TVA, más allá de los Guardianes del Tiempo

En los comics, la TVA aparece por primera vez en Thor vol. 1 # 372, editado en octubre de 1986. Esta organización fue idea de Walt Simonson y Sal Buscema. Justice Peace, uno de los agentes que trabaja en ella, aparece para solicitar ayuda a Thor durante una misión. El Dios del Trueno accede y terminan resolviendo el inconveniente.

La adaptación realizada por Marvel y Disney ofrece otra información, más allá de ese episodio inicial. Miss Minutes explica que la TVA surgió luego de un conflicto entre las distintas líneas temporales. Para evitar el colapso entre ellas, surgieron los Guardianes del Tiempo, quienes cuidan el cauce de la línea temporal. Como si se tratara de un río que debe tener un flujo constante, lineal.

Sin embargo, el sexto y último episodio profundiza aún más sobre este apartado. Lo hace a través de quien gobierna esa línea temporal. Este personaje, quien no se presentó con un nombre específico, mencionó que lo suelen llamar “El que permanece” o “Conquistador”, haciendo referencia a Kang (Jonathan Majors), el villano de Ant Man and the Wasp: Quantumania.

Es él quien explica que, luego de la Guerra Multiversal (el choque entre las distintas líneas temporales), aisló la línea temporal que se ha adaptado a través del Universo Cinematográfico de Marvel. Debía encargarse de que no surgieran ramificaciones que alterasen acontecimientos. Por eso surgió la TVA, organismo encargado de cuidar esa línea temporal descrita en Loki. Así se completa una parte que faltaba en este relato. Ya se sabe quién es el responsable, más allá de los Guardianes del Tiempo, de la línea temporal.

El descubrimiento del Multiverso de Marvel en Loki

En un principio, esto no fue tratado por Miss Minutes, considerada una suerte de biblioteca andante dentro de la TVA. Ella explicó durante el primer capítulo de Loki el origen de la TVA, pero no profundizó sobre la aparición del Multiverso de Marvel. Eso se encargó de explicarlo Kang el Conquistador en “For All Time. Always”, el sexto capítulo de Loki.

Kang dijo que fue una variante de él quien descubrió que existían otros universos. El personaje explicó: “Hace eones, antes de la TVA, una variante de mí mismo vivió en la tierra en el siglo XXXI. Era científico y descubrió que había otros universos apilados encima del suyo”. En este punto, la escena muestra a tres de esos universos. Pasado, presente y futuro. El personaje continúa explicándole a Loky y a Sylvie: “Otras versiones descubrieron lo mismo. Naturalmente, entraron en contacto y durante un tiempo hubo paz. (...) Ellos compartían tecnología y conocimiento, usando lo mejor de sus universos para mejorar los otros”.

Hasta acá, todo bien. “Sin embargo, no todas las versiones de mí eran tan puras de corazón. Para algunos, los nuevos mundos significan solo una cosa: nuevas tierras que conquistar”, dijo Kang, ante Loki y Sylvie. El pulso entre esas variantes derivó en la Guerra Multiversal, esa que alteró todo el Multiverso de Marvel.

Fue a través de la primera variante de Kang que se pudo resolver el conflicto. Esta versión encontró a Alioth y lo transformó en un arma con la cual imponerse sobre las otras. Resuelta la Guerra Multiversal, pudo aislar una línea temporal del Multiverso de Marvel. Esa línea narrativa que se ha desarrollado en los últimos años tanto en cine como en televisión, a través de Disney Plus.