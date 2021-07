La tercera temporada de The Mandalorian no se estrenará pronto en Disney Plus, pero aun así ya comienzan a aparecer indicios de lo que podemos esperar. En especial, qué ocurrirá con el querido Grogu, su entrenamiento junto a Luke Skywalker y el primer sable de luz de la criatura. La última vez que vimos a los personajes, Grogu estaba en brazos del Jedi y se despedía de Din Djarin.

Ahora, el material promocional demuestra que Luke está dando los primeros e importantes pasos para la educación de la pequeña criatura a su cargo. En un póster promocional que se mostró en el Comic-Con @ Home 2021 puede verse a Luke detrás de la figura de Grogu.

No solo se trata de la actitud de un Maestro Jedi con su Padawan, sino una muestra de un detalle de enorme interés. Luke hace levitar un brillante cristal amarillo Kyber y lleva una túnica jedi. Unos pasos por delante, Grogu levita varias partes de lo que es evidente es un futuro sable de luz. A la imagen se agregó la frase “el tamaño no importa”.

Pero el poster, que se volvió viral de inmediato, no es solo una muestra de lo que podemos esperar en la futura temporada de la serie. También deja claro algunas cosas. El color del sable de luz de un jedi tiene un significado específico para cada Jedi. Y es evidente que The Mandalorian tendrá en cuenta el detalle al momento de narrar la historia del entrenamiento de Grogu.

El símbolo y el poder de la fuerza

En la franquicia cinematográfica de Star Wars hemos visto varios sables de luz de diferentes colores. Hasta ahora, los más llamativos son azules, verdes o rojos. Pero según el canon extendido de la franquicia, hay una variedad considerable que además se relaciona directamente con el jedi que lo porta.

El sable de luz azul, suele ser asociado con la habilidad. Lo han usado entre otros, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Leia Organa y más recientemente Rey. El verde representa sabiduría y suele relacionarse con el poder de la fuerza que el Jedi posee. Ha estado en manos de Qui-Gon Jinn, Yoda, Kit Fisto y Luke Skywalker.

Por otro lado, el sable de luz rojo suele representar el poder, la ira y el sufrimiento. Los Sith suelen crearlos por medio de los poderes adquiridos en el lado oscuro. Según varias de las historias del universo extendido, un aspirante a Lord Sith debe matar a un jedi. Una vez que lo haga, el cristal del sable de luz de la víctima se corromperá y tomará una tonalidad carmesí. Desde Darth Bane, Darth Revan, Darth Sidious, Darth Vader hasta Kylo Ren, el sable suele ser símbolo del desequilibrio de la fuerza.

Por otro parte, el sable de luz con hoja amarilla simboliza equilibrio y disciplina. Suele ser utilizados por Jedis en misiones de inteligencia y que requieren habilidad de negociación. También lo llevaban los guardias del templo jedi. Bastila Shan portaba un sable doble de estas características. También Rey llevó uno al final de la película El ascenso de Skywalker. De modo que el futuro sable de Grogu es un símbolo de la forma en que Luke le educará. O al menos en cómo entiende su poder.

La piedra, el destino y el sable de luz

Según la mitología de Star Wars, los sables de luz funcionan con cristales Kyber. Todos los Jedi se vinculan a un cristal en particular. A partir de entonces brindan su energía a la piedra y es ese particular proceso lo que refleja su relación La Fuerza. De modo que el cristal amarillo (o que tomó una tonalidad amarilla) para Grogu puede significar varias cosas a la vez. Pero una de ellas es la forma en que Luke intentará equilibrar el poder de su Padawan.

Según el videojuego Star Wars: Caballeros de la Antigua República, el significado está asociado a cierto grado de control y disciplina. Y de hecho, quienes le usan son llamados Jedi Sentinel. El objetivo de este curioso grupo es “lograr un equilibrio entre las disciplinas físicas y mentales de la Orden Jedi”.

Otro punto interesante es que los sables de luz amarillos también se relacionan con los Jedi grises en Star Wars Legends. Según la mitología creada por George Lucas, un Jedi gris busca el equilibrio entre la luz y la oscuridad de la fuerza. No obstante, la versión cinematográfica de la saga producida por Disney se aleja del canon que podría validar esa explicación.

Pero tampoco es del todo descartable que se incluya en medio de la forma en que se entrene a Grogu. Después de todo, ha tenido un pasado de dolor, violencia y luchando por sobrevivir. Y de hecho, hay una parte oscura y levemente violenta que se manifiesta de vez en cuando. De modo que es muy probable que Grogu reciba un sable que le permita encontrar un terreno de equilibrio. Uno en el que el poder no sea una amenaza.

Todavía no hay fecha de estreno para la tercera temporada de The Mandalorian en Disney Plus, pero ya es claro que el entrenamiento de Grogu será importante.