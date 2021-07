Casi todas las respuestas que necesitábamos sobre los enigmas de Loki (Michael Waldron, 2021) nos han sido proporcionadas por el episodio “For All Time. Always” (1x06), con el que concluye la temporada uno; y la mayoría o las de más repercusión nos las ha expuesto un personaje al que ya se le esperaba desde hacía un tiempito y que llega Universo Cinematográfico de Marvel cuando este se ha puesto patas arriba.

Si bien hay que decir que él tiene la culpa pese a que la última decisión no le haya correspondido. Pero ¿qué suponía que iba a ocurrir dejándola en las manos peligrosas de un par de Lokis, revoltosos hacedores del caos? Máxime si la propia coherencia con sus anhelos más profundos empujaría a Sylvie (Sophia Di Martino) hacia la senda de la destrucción en la disyuntiva terrible donde se la ha colocado. Toda la vida huyendo o escondiéndose en apocalipsis a la espera de esta oportunidad y de ningún modo querría desaprovecharla.

Nathaniel Richards, alias Kang, en ‘Loki’

Pero el caso es que este personaje (Jonathan Majors), al que se funde con El que Permanece original, nunca dice su nombre en el capítulo de Loki, solamente los apodos con los que en el Multiverso se conoce a sus variantes; entre ellas, el Conquistador. Por supuesto, se trata de una versión benévola de Kang, un supervillano humano llamado originalmente Nathaniel Richards, que debutó en el número diecinueve de Fantastic Four (Stan Lee y Jack Kirby, 1963) con el alias de Rama-Tut y al que también se han referido en los cómics como Immortus, Iron Lad, Centurión Escarlata o Victor Timely.

Ya la presencia de Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) y la aparición de Alioth, ese neblinoso ser que devora materia y energía en “Journey Into Mistery” (1x05), parecido al Oso Demonio de Los nuevos mutantes (Josh Boone, 2020), apuntaban hacia él por sus vínculos en las publicaciones de Marvel. Por no hablar del mismo Multiverso, claro.

Suponemos que Loki (Tom Hiddleston) termina en una línea temporal dominada por alguna de las variantes múltiples de Kang, cuya estatua imponente descubre durante su última escena de “For All Time. Always” en el lugar de la de los falsos Guardianes del Tiempo en la sede de la Autoridad de Variación Temporal. Pero no la más peligrosa, que tal vez surja en el filme Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Peyton Reed, 2023).

Fundiendo a Kang con El que Permanece

Kang, como científico del siglo XXX y con la tecnología necesaria para los viajes en el tiempo, la lucha y la supervivencia, no posee poderes sobrehumanos, solo su inteligencia superior, los conocimientos y los medios precisos para convertirse en alguien muy poderoso. Pero, para presentarle en la saga marvelita y acabar la primera temporada de Loki, le han mezclado con otro individuo de los cómics como si este fuera una de sus variantes.

El que Permanece se estrenó en el número 245 de Thor (Len Wein y John Buscema, 1976), y ha intervenido en otros cuatro: el treinta y nueve de What If…? (Roy Thomas y Gavin Curtis, 1992), el nueve y el diez de Avengers: Forever (Kurt Busiek, Roger Stern y Carlos Pacheco, 1999) y también el noveno de Universe X (Jim Krueger, Alex Ross y Doug Braithwaite, 2001). Es quien dirige la Autoridad de Variación Temporal desde la Ciudadela en el Fin de los Tiempos y el creador de los Guardianes, robóticos e inertes en Loki. Un buen ejemplo de economía narrativa, esta curiosa combinación de personajes.