De momento, el aterrizaje de HBO Max en Latinoamérica es positivo. La plataforma ha diversificado la oferta de contenidos y esa competencia también invita a las otras opciones de streaming a mejorar su catálogo. Eso explica, por ejemplo, que Netflix esté ofreciendo más producciones propias. A continuación describimos cuáles son los estrenos de HBO Max durante agosto de 2021.

Los estrenos de HBO Max tendrán a un clásico, The office, junto con la serie de comedia negra Made for love. Esa es parte de la mezcla que ha marcado la instalación de la plataforma en la región, compaginando opciones tradicionales con nuevas propuestas. En la oferta, en general, predomina el humor. Conviene recordar que, en muchas ocasiones, ese recurso es solo un medio para hablar de temas más complejos, revisando varios de ellos en el trayecto.

En cuanto a películas, los estrenos de HBO Max no son tantos durante este mes. Sin embargo, llegan dos producciones que han tenido un impacto positivo dentro de la taquilla: Mortal Kombat y Space Jam: a New Legacy. A estas se suma Ninjago y no se descarta alguna incorporación más, teniendo en cuenta que la plataforma está refrescando distintos sectores de su espacio.

Es importante señalar que las fechas de estreno de algunas producciones aún no han sido anunciadas por la plataforma. Por su parte, las ya establecidas podrían cambiar en algún momento. A través de sus redes sociales, HBO Max suele compartir información más específica a medida que se acerca la fecha de estreno o se tiene cerrada toda la parrilla de contenido, en relación con las novedades. Es una alternativa si se trata de precisar alguna fecha.

Series

Made for love.

Starstruck - 10 de agosto.

Eliott from the earth.

Call me Kat.

The office.

Películas

Irresistible - 7 de agosto.

Ninjago.

Mortal Kombat.

Space Jam: a New Legacy.

Monster Hunter - 28 de agosto.