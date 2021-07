Dentro de los estrenos de Netflix se comienzan a observar más producciones originales. Al crecimiento de Disney Plus se suma la aparición de HBO Max en la región. ¿Qué genera esto? Reducción en la cantidad de contenidos producidos por otras firmas. Entonces, Netflix tiene menos a disposición cuando se trata de nutrirse de otras fuentes.

Su apartado de series estará marcado por el regreso de producciones como Valeria y un puñado de animes. Este último género es uno de los intereses actuales de Netflix, enfocada a ampliar su plataforma y ofrecer más propuestas dentro de ese universo. Por eso llegan Darwin's game y Rey chamán, por ejemplo.

En cuanto a películas, la plataforma incorporará varias producciones hechas en Latinoamérica, como El reino. Dentro de las distintas fichas que mueve, puede que la más importante sea Beckett. Está protagonizada por John David Washington, quien viene realizando interpretaciones sólidas tanto en series como en películas. A continuación podrás ver todos los estrenos de Netflix durante el mes de agosto de 2021.

Estrenos de Netflix: series y anime

Darwins's game, temporada 1 - 1 de agosto.

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados, temporada 1 - 3 de agosto.

Control Z, temporada 2 - 4 de agosto.

En la cocina con Paris Hilton, temporada 1 - 4 de agosto.

Hit & Run - 6 de agosto.

Rey chamán - 9 de agosto.

Lokillo: Nada es igual - 12 de agosto.

Escuela para señoritas Al Rawabi - 12 de agosto.

El reino - 12 de agosto.

Valeria, temporada 2 - 13 de agosto.

Por siempre jamás - 13 de agosto.

Nuevo sabor a cereza - 13 de agosto.

Rascal does not dream, temporada 1 - 15 de agosto.

Los derrotados - 18 de agosto.

La directora - 20 de agosto.

Todo va a estar bien - 20 de agosto.

The Witcher: la pesadilla del lobo - 23 de agosto.

Clickbait - 25 de agosto.

Edens zero - 26 de agosto.

Chicas buenas, temporada 4 - 31 de agosto.

Películas

El crimen del Padre Amaro - 1 de agosto.

Los intrusos - 3 de agosto.

Mudanza mortal - 4 de agosto.

Dos veces tú - 6 de agosto.

Las dos reinas - 6 de agosto.

La nube - 6 de agosto.

Bievenidos a Marwen -. 6 de agosto.

Vivo - 6 de agosto.

Hotel Transylvania 3 - 8 de agosto.

The souvenir - 10 de agosto.

La diosa del asfalto - 11 de agosto.

El stand de los besos - 11 de agosto.

Becket - 13 de agosto.

Llamadas a espiar - 15 de agosto.

La posesión de Grace - 15 de agosto.

Only mine - 15 de agosto.

Sputnik - 15 de agosto.

El arte de defenderse - 17 de agosto.

El asesino de las postales - 17 de agosto.

En el mejor momento - 18 de agosto.

Diarios de un intercambio - 18 de agosto.

Amores modernos - 18 de agosto.

La isla negra - 18 de agosto.

Sweet girl - 20 de agosto.

Las formas antiguas - 25 de agosto.