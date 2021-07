La app de mensajería propiedad de Facebook cuenta con grandes características que mejoran la experiencia a la hora de chatear, como la posibilidad de enviar notas de voz o imágenes que se atodestruyen. No obstante, hay pequeñas funciones que también pueden ser extremadamente útiles. Una de ellas es la posibilidad de buscar stickers en WhatsApp, que permiten encontrar las clásicas pegatinas de una forma más rápida. Si bien no es tan completa como la búsqueda de emojis, puede resultar muy útil si no localizas ese sticker que quieres enviar para reaccionar a un mensaje.

Para buscar stickers en WhatsApp, primero accede a una conversación y pulsa en el botón de stickers que aparece en la parte derecha del cuadro de texto. Si tienes un móvil Android, para entrar a la sección de stickers deberás pulsar sobre el icono del emoji que se muestra en la parte izquierda de la pantalla. A continuación, pulsa sobre el botón de stickers.

En ambos casos, se desplegará la galería de stickers de WhatsApp, donde aparecerán todas las pegatinas utilizadas recientemente, las que has guardado como favoritos, aquellos packs que has creado o las que has instalado a través de WhatsApp y aplicaciones de terceros. Para buscar un sticker, solo tienes que hacer clic en el botón de la lupa que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Escribe un estado de ánimo o selecciona un emoji para buscar un sticker en WhatsApp

WhatsApp mostrará el centro de búsqueda que permite encontrar stickers por estados de ánimo. La app categoriza los stickers como: feliz, amor, triste, enfadado, saludo y celebración. Es posible buscar, además, un sticker por texto o emoji. Por ejemplo, si queremos encontrar una pegatina que refleje un beso, podemos buscar la palabra "Beso" o seleccionar el emoji del beso. WhatsApp buscará el sticker adecuado.

Lamentablemente, la app de mensajería no añade la opción de buscar stickers de terceros o creados de forma manual (a excepción de algunos casos), incluso aunque estos cuenten con un nombre específico. Por lo tanto, solo es posible encontrar aquellas pegatinas disponibles en la tienda de WhatsApp.

Siempre puedes crear packs específicos mediante una app y organizarlos en la pestaña principal. O bien, descargar nuevos stickers a través de la tienda de WhatsApp.