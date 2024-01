WhatsApp está trabajando en una característica que permitirá compartir archivos de una forma similar a como podemos hacer con AirDrop (en el caso de iOS) o Nearby Share (en Android). Según Wabetainfo, un portal especializado en noticias y novedades sobre la app de mensajería, pronto será posible enviar fotos, vídeos y otros documentos con personas cercanas.

Por el momento, la característica está en desarrollo, y no hay fecha sobre su llegada a WhatsApp para Android o iOS. Los detalles sobre su funcionamiento, además, son escasos. Al parecer, para activar la opción será necesario agitar el dispositivo; esto hará que la app abra una solicitud para compartir archivos con personas cercanas. Después, el usuario deberá seleccionar la persona cercana en la pantalla y esperar a que el destinatario acepte el archivo.

Wabetainfo afirma que los archivos que se compartan a través de esta función estarán cifradas de extremo a extremo.

Lo nuevo de WhatsApp es una alternativa más a AirDrop y Nearby Share

No está claro, eso sí, cuál es la verdadera finalidad de esta función. A priori, compartir archivos con personas cercanas desde WhatsApp puede ser una forma mucho más sencilla e intuitiva a, por ejemplo, enviarlo a través de un chat. Y tiene especial sentido, sobre todo, para aquellos usuarios que no tenemos añadidos en WhatsApp, pues al parecer el número de teléfono no se mostrará si el remitente no tiene añadido al destinatario en sus contactos.

En cualquier caso, la nueva característica de WhatsApp es algo que ya podemos hacer en nuestro smartphone sin necesidad de aplicaciones. En el caso de los usuarios con iOS, pueden hacer uso de AirDrop. Por otro lado, en Android existe Nearby Share, que funciona de manera similar; si ambas personas lo activan, pueden compartir archivos en apenas segundos. Ahora bien, no hay ninguna opción para compartir archivos entre iOS y Android, puesto a que no existe una tecnología de transferencia unificada. Por tanto, la nueva función de WhatsApp también puede ser útil en este caso.

Además, no parece que la función de WhatsApp esté pensada para enviar archivos de máxima calidad, pues es algo que la app de mensajería ya permite. La plataforma, en concreto, ofrece la posibilidad de compartir archivos con un máximo de 2 GB y fotos y vídeos en alta resolución. Para ello, el usuario solo debe acceder al chat, pulsar en la opción de envío multimedia, hacer clic en ‘Documentos’ y escoger si adjuntar un documento como tal, o una imagen o vídeo de la galería.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente