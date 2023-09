El lanzamiento de iOS 17 está marcado en el calendario. Y como toda nueva actualización de iOS, todos ansiamos instalarla en nuestros dispositivos iPhone para ver los cambios y nuevas características que tendremos a nuestro alcance. Pero es tal la complejidad de iOS y está tan ligado al resto de dispositivos del ecosistema de Apple, como el Apple Watch o el iPad, que es inevitable que no veas todas las novedades y funciones de iOS 17 el primer día.

Con las novedades que trae iOS 17 desde ya, estarás ocupado un buen rato. Y es que Apple pone todo su esfuerzo en que tu iPhone luzca como nuevo con cada nueva versión de iOS. Así que no te preocupes. El resto de funciones llegarán en las próximas semanas. Probablemente con actualizaciones menores que podrás instalar con normalidad y en poco tiempo. Menos que el que emplearás actualizando tu iPhone de iOS 16 a iOS 17.

Veamos las tres principales novedades de iOS 17 que no tendrás a tu disposición en su lanzamiento, según muestra la página oficial de esta actualización. Con todo, el grueso de funciones de iOS 17 estarán ahí una vez hayas actualizado tu iPhone.

AirDrop a través de internet

Gracias a AirDrop, compartir archivos e información entre dispositivos Apple resulta mucho más sencillo. Acercas ambos dispositivos y, gracias al Bluetooth y al WiFi, puedes enviar documentos, fotos, videos y lo que quieras. Y sin conectarte a internet. Es más. Apple quiere que AirDrop sea mucho más de lo que ya es. Así que en iOS 17 puedes compartir cosas acercando dos iPhone a poca distancia.

Pero la parte de AirDrop que funciona a través de internet es una de las funciones de iOS 17 que no estará disponible hasta futuras actualizaciones. Consiste en que si alguien te envía algo por AirDrop y no puedes esperar, el envío seguirá por internet aprovechando que ambos tenéis una cuenta de iCloud. Apple lo explica así: “Imagina que estás mandándole fotos a una amiga por AirDrop y de repente tienes que irte. Que no cunda el pánico, porque si ella y tú habéis iniciado sesión en iCloud, el contenido seguirá transfiriéndose a través de internet de forma segura y sin perder calidad”.

La aplicación de diario personal

Una de las novedades principales de iOS 17 es una nueva aplicación llamada Journal en inglés y Diario en castellano. En la página oficial de Apple aparece como “disponible este año”. Como indica su nombre, se trata de una manera de guardar en un mismo lugar tus recuerdos y vivencias. Pero no es un simple diario personal. “Mediante el aprendizaje automático integrado, el iPhone te sugiere momentos que puedes querer anotar en la app Diario basándose en tus fotos, tus entrenos, la música que escuchas y mucho más”. Vamos, que la app aprende de lo que hagas con ella e incluye contenido multimedia creado por ti mismo.

Dada la importancia de esta nueva aplicación, que depende de iCloud y que probablemente se integre en otros dispositivos, además de iPhone, ahora o en el futuro, en Apple han preferido lanzar esta aplicación más adelante y centrarse primero en el resto de novedades de iOS 17. También hay que tener en cuenta que al emplear inteligencia artificial, Apple querrá presentarla al público como merece y no junto al resto de cambios de iOS.

Colaboraciones en Apple Music

Apple Music se ha convertido en una de las aplicaciones más importantes de iOS por muchas razones. Entre ellas, su enorme catálogo y su gran calidad de sonido. Y como toda app de Apple, se integra en el resto de aplicaciones y en los demás dispositivos. En iOS 17, Apple Music se actualiza incorporando varias novedades. La más destacada tiene que ver con la posibilidad de crear listas de reproducción colaborativas con tus amigos. Así, tú y tus contactos más cercanos podréis compartir canciones generando una lista que podréis escuchar todos.

Apple lo explica así: “Invita a tu pandilla a participar en una playlist para crear una banda sonora épica. Podéis hacer y deshacer a vuestro antojo, y enviar emojis desde En Reproducción para opinar sobre los temazos”. Al ser una función de iOS 17 que depende de conectarte con tus amigos, Apple ha preferido demorar esta novedad para iOS 17.1, 17.2 u otra actualización menor. Pero, como reza en la web, estará “disponible este año”.

