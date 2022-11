iOS 16.1.1, la nueva versión del sistema operativo para iPhone que ya está disponible globalmente, tiene una pequeña modificación para el mercado asiático, y más concretamente, para China. Apple está restringiendo el uso de AirDrop, su tecnología de transferencia de archivos entre sus dispositivos, a solo 10 minutos cuando los usuarios del país activan la opción ‘Todos’, la cual permite compartir y recibir elementos, tales como imágenes, incluso a cualquier usuario cercano.

AirDrop, recordemos, cuenta con dos opciones para que los usuarios puedan recibir y compartir archivos de forma instantánea. ‘Solo contactos’, en concreto, permite la recepción o el envío de archivos de únicamente aquellas personas que estén añadidas en la agenda. ‘Todos’, por otro lado, ofrece la posibilidad de compartir o recibir, por ejemplo, imágenes, a cualquier persona que también tenga esta opción activada y esté a una distancia máxima de unos 10 o 15 metros. Esta última opción es la que ha comenzado a limitar Apple en todos los iPhone en china.

Los usuarios solo podrán tenerla activada durante 10 minutos. Después de ese periodo, la opción ‘Todos’ en AirDrop se desactivará automáticamente y pasará, o bien a la opción de ‘Solo contactos’, o bien a la desactivación de la característica.

Pero, ¿por qué Apple activaría una limitación así únicamente en China? El objetivo, claramente, no es otro que hacer que los ciudadanos no puedan compartir contenido entre otros usuarios de forma ilimitada. Es, además, una orden del gobierno del país, y no una decisión de la propia Apple. El partido Comunista Chino, en concreto (y según 9to5Mac), pretende evitar que los manifestantes puedan compartir a través de AirDrop propaganda en contra del presidente Xi Jinping y su gobierno a través de este servicio.

Apple podría limitar el uso de AirDrop en todo el mundo

Apple, además, podría expandir la limitación de AirDrop que ha comenzado a activar en China a todo el mundo, según revela Bloomberg. Y es que, en realidad, la posibilidad de hacer que los usuarios solo tengan 10 minutos para compartir archivos entre cualquier persona que también tenga activada la opción, va mucho más allá de evitar que manifestantes puedan hacer una campaña en contra del actual gobierno de China.

Es también una función que puede ofrecer un extra de privacidad y seguridad frente al usuario, pues puede evitar que otras personas compartan contenido obsceno a aquellos iPhone de terceros que se encuentren a una distancia menor a 20 metros. Mientras tanto, 10 minutos es tiempo suficiente para, por ejemplo, compartir un archivo por AirDrop entre dos personas que por cualquier motivo no se tienen guardadas en contactos.

AirDrop, eso sí, no es la única característica que está limitada en China. A petición del gobierno, Apple también ha eliminado el emoji de la bandera de Taiwán en los dispositivos que se comercializan en el país. En Japón, por ejemplo, la compañía mantiene activado el sonido del obturador de la cámara incluso cuando el dispositivo está en silencio, como forma de evitar el acoso y para que cualquier usuario sepa que le están fotografiando. En algunos países de Europa, Apple también limita el nivel de volumen máximo.