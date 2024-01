Operación Triunfo 2023 ha llegado por fin a su ecuador tras la emisión de la gala 6, en la que Alex Marquez fue expulsado de la academia y, por tanto, Paul logró permanecer en la misma al menos durante dos semanas más, pues también se salvó de la nominación. No tuvieron la misma suerte Chiara y Violeta, quienes el próximo lunes tendrán que competir por ver quién continúa en el programa. En cualquier caso, y como cada martes, ya conocemos el reparto de temas para la Gala 7 de OT 2023.

Como siempre, han sido Noemí Galera y Manu Guix, directores de la academia, quienes han revelado a los 11 concursantes las canciones que cantarán el próximo 15 de enero.

Chiara y Violeta cantarán en solitario, puesto a que son las dos nominadas. También lo harán otros de los concursantes, mientras continuaremos teniendo los clásicos dúos y, por supuesto, la canción grupal. Estas son todas las canciones de la gala 7 de OT 2023.

OT 2023: reparto de temas gala 7

La canción grupal escogida para la gala 7 de OT 2023 es Just Can’t Get Enough, de Depeche Mode. Se trata de una canción de 1981.

Chiara, una de las nominadas, ha escogido The Climb, de Miley Cyrus (canción de 2009). Violeta, que también está nominada esta semana, cantará Blue Lights, de Jorga Smith (de 2018).

Martin, el favorito de esta semana, también cantará en solitario. Lo hará con una canción de Nena Daconte: Tenía Tanto Que Darte; una canción de 2008. Juanjo también cantará solo. Interpretará La Nave Del Olvido, de Dino Ramos (canción de 1970). Por último, Álvaro también es uno de los solistas para esta gala 7 de OT 2023. Cantará Please Don't Go, de Kc & The Sunshine Band. Se trata de una canción de 1979.

Esta semana hay dúos muy interesantes, empezando por Cris y Lucas, que cantarán Todo de Ti, de Rauw Alejandro (2021). Bea y Naiara, por su parte, cantarán una de las canciones más populares de Ava Max: Sweet But Psycho (2020). Por último, Paul y Ruslana cantarán Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45 - Criminal, de Ptazeta y Bizzarap (2021).

Listado completo de temas

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente