Operación Triunfo vivió el pasado lunes una gala intensa por la despedida de Violeta, las nominaciones de Bea y Cris, la casi —pero merecida— nominación de Martin y las críticas del jurado hacia algunos de los concursantes. Entre ellos, a Juanjo, que pese a salir favorito no se libró de las duras palabras de Buika. La gala 7 también dejo muy buenos momentos, como la increíble actuación de Álvaro o el duo de Ruslana y Paul. Pero el martes ya ha llegado, y con ello, el reparto de temas de la gala 8 de OT 2023.

Como siempre, Noemí Galera y Manu Guix, directores de la academia de Operación Triunfo, han sido los encargados de repartir los respectivos temas a los diez concursantes. De nuevo, y como en el resto de galas, habrá canciones en solitario; dos de ellas, por supuesto, para Bea y Cris. También, como novedad, escucharemos temas en otros idiomas que no son el español y el inglés. Y, por supuesto, tendremos la respectiva canción grupal que abrirá el concurso.

Además, la gala 8, que se podrá ver el próximo 22 de enero en Prime Video, será la última en la que un concursante favorito tendrá la inmunidad. Es decir, se librará de la nominación del jurado y, por tanto, permanecerá una semana más en la academia. Estas son todas las canciones.

OT 2023: reparto de temas gala 8

Noemí Galera ha revelado que la canción grupal para esta gala 8 de OT 2023 será Belive, de Cher (1998). En cuanto a los temas para los nominados, Cris cantará ¿Y Cómo Es Él?, de José Luis Perale. Bea, en cambio, ha escogido Make You Feel My Love, de Bob Dylan. En este caso, la versión de Adele.

Juanjo, nómada favorito de esta semana, cantará Miénteme, de Tini y Maria Becerra (canción de 2021). Naiara también cantará en solitario; interpretará La Gata Bajo la Lluvia, de Rocío Dúrcal (canción de 1981). Para Lucas; One Way Or Another, canción de Blondie, aunque el concursante hará la versión de One Direction. Por su parte, Ruslana interpretará un tema de Aitana y Rels B: Miamor (canción de 2023).

En la gala 8 de OT 2023 también habrá dos dúos. Por un lado, Martin y Chiara, que cantarán Escriurem, de Miki Núñez e Izaro Andrés. La canción está interpretada en catalán y euskera. Por último, Álvaro y Paul cantarán Amapolas, de Leo Rizzi.

Listado completo de temas

