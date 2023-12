Tras la celebración de la Gala 3 de Operación Triunfo, en la que Bea salió escogida como favorita, Omar fue expulsado y Denna y Violeta quedaron nominadas, la academia ha realizado el correspondiente reparto de temas para la Gala 4, que tendrá lugar el próximo lunes 18 de diciembre y se podrá ver en directo a través de Prime Video.

El reparto de temas correspondiente a la siguiente gala se realiza el martes posterior a la celebración de la misma, a las 16:00 horas en España, y se puede ver en directo a través del canal de YouTube de OT. En este caso, Noemí Galera, directora de la academia, y Manu Guix, subdirector, revelaron que los concursantes cantarían temas como God only Knows, de The Beach Boy o algunos más actuales, como Salvaje, de la cantante y compositora argentina Nathy Peluso.

Algunos de los concursantes cantarán de forma individual en la próxima gala 4 de OT. Otros, en parejas, mientras que tres de ellos lo harán en grupos. El reparto de temas para la gala 4 de Operación Triunfo 2023 queda de la siguiente manera.

OT 2023: reparto de temas gala 4

La canción grupal con la que los concursantes abren la gala y que, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, también sirve al jurado para valorar a cada concursante y concluir si puede estar o no nominado, será Sweet Caroline, de Neil Diamond. Se trata de un tema de 1969.

Denna, una de las nominadas para esta gala 4 de Operación Triunfo 2023, cantará Dragón, de Lola Índigo (canción de este 2023). Por su parte, Violeta, también nominada, ha escogido Es Por Ti, de Juanes (canción de 2022).

Bea, aunque no está nominada, también cantará en solitario. Lo hará con Peces de ciudad, de Joaquín Sabina y Pancho Varona (canción de 2022).

En cuanto a dúos, tenemos a Martin y Juanjo, que en la Gala 4 de operación triunfo interpretarán God only Knows, de The Beach Boy (1966). Cris y Álvaro, en cambio, cantarán I drove all night, de Cyndi Laupe (1989). Salma y Paul tienen un tema más actual: Bad Habits, de Ed Sheeran (2021) y Naiara y Ruslana interpretarán Salvaje, de Nathy Peluso (2023).

Por último, como trío, Álex, Lucas y Chiara interpretarán en la gala 4 de OT 2023 Perreo Bonito, de La Bien Querida y Carlos Sadness (canción de 2022).

Listado completo de temas

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente