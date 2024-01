Tras dos semanas sin un expulsado a causa de la gala de Navidad, y después de una gala 5 en la que Salma tuvo que abandonar la academia, Noemí Galera y Manu Guix, directores de la academia, han realizado el correspondiente reparto de temas de la Gala 6 de OT 2023.

Esta celebrará el próximo lunes 8 de enero y se podrá ver a través de Prime Video. En ella, Alex y Paul tendrán que competir por ver quién continúa en la academia, pues son los dos nominados de la última gala después de que Martin fuese salvado por los profesores y Álvaro, quien estuvo en duda tras las valoraciones del jurado, fuese salvado por sus compañeros.

Alex y Paul, por tanto, cantarán de manera individual y lo harán al inicio de la gala, después de la actuación grupal. En la Gala 6 de OT 2023 también habrá otros dúos, así como varios solistas. Así queda el reparto de temas.

OT 2023: reparto de temas gala 6

Imagen: Operación Triunfo.

La canción grupal escogida para esta Gala 6 de OT 2023 es Quédate de Quevedo que corresponde a la sesión de 52 de Bizarrap. Es una canción de 2022.

Alex, uno de los nominados y candidato a abandonar la academia en la Gala 6 de OT 2023, cantará Contigo, de Sebastían Yatra y Palo Alborán. Por otro lado, Paul, que recordemos también está nominado, ha escogido When The Party's Over, originalmente interpretada por Billie Eilish, aunque el concursante ha optado por hacer la versión de Lewis Capaldi.

Chiara, que fue nómada favorita en la gala 6 de OT 2023, cantará Mía, de Belén aguilera. Martin también cantará en solitario. En este caso, la popular canción francesa Alors On Danse de Stromae.

Álvaro y Violeta cantarán en esta gala 6 de OT 2023 una canción de Miley Cyrus, Flowers, que fue lanzada en 2023. Lucas y Bea, por su parte, interpretarán Eye Of The Tiger, de Survivor. Por último, Cris y Naiara también cantarán a dúo. Lo harán con una canción de Ozuna: El Farsante. Por último, Juanjo y Ruslana interpretarán I Put A Spell On You, una canción del año 1956 escrita por Screamin' Jay Hawkins.

Listado completo de temas

