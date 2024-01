Las nuevas TVs Neo QLED 8K, Micro LED y OLED no son los únicos dispositivos que Samsung ha presentado durante el marco del CES de Las Vegas. La compañía también ha presentado un nuevo proyector con conectividad inalámbrica capaz de reproducir contenido en 8K, así como la actualización del The Freestyle 2a Gen queda hora es capaz de ofrecer una proyección de mayor tamaño.

El nuevo The Premiere 8K y, además de proyectar contenido en esta resolución, ofrece otras prestaciones dignas de mención. Es el primer proyector completamente inalámbrico del mundo. Es decir, no es necesario ningún tipo de cable para retransmitir el contenido, por lo que facilita su colocación en zonas mucho más adecuadas para la proyección.

El The Premiere 8K de Samsung, capaz de proyectar hasta 150 pulgadas, también cuenta con diferentes funciones de software. Una es la llamada Multi View, que permite activar una especie de pantalla dividida, así como la posibilidad de jugar a juegos en la nube. La compañía también ha incluido diferentes tecnologías, como una bautizada como “Sound-on-Screen”que, a través de los altavoces ubicados en la zona superior del proyector, permite reproducir sonido en Dolby Atmos para que parezca que se están reproduciendo desde la pantalla.

El proyector The Freestyle 2a Gen de Samsung que llega a las 160 pulgadas

El The Freestyle de segunda generación no es un dispositivo nuevo como tal. Samsung, de hecho, lo anunció el pasado mes de agosto. Ahora, sin embargo, llega con una novedad muy interesante: la tecnología Smart Edge Blending, que permite fusionar dos proyectores para conseguir una proyección de hasta 160 pulgadas con una relación de aspecto de 21:9; la que encontramos en las pantallas de cine.

La compañía ha destacado que no es necesario ningún tipo de ajuste manual: simplemente basta con juntar y conectar ambos proyectores para que la imagen se expanda. Si bien no hay muchos detalles al respecto, suponemos que esta característica llegará a los actuales modelos con una actualización de software.

Por el momento, Samsung no ha confirmado el precio o la disponibilidad del proyector The Premiere 8K. No obstante, sabemos que el modelo he Freestyle de segunda generación está disponible por unos 799 dólares. Para conseguir ese tamaño de 160 pulgadas, por tanto, será necesario desembolsar 1598 dólares.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente