Samsung ha presentado en el marco del CES de Las Vegas una nueva serie de televisores para su línea de gama alta: los Neo QLED 8K y 4K, que ahora reciben nuevas prestaciones de IA, un diseño ligeramente renovado y diferentes modos y opciones para mejorar la experiencia de visionado. La compañía también ha lanzado nuevas TV Micro LED y nuevos televisores OLED con un abanico de pulgadas más amplio y diferentes mejoras.

La serie Neo QLED 8K de Samsung es, sin duda, la novedad más interesante por un motivo particular: su nuevo chip de IA. La firma surcoreana ha presentado el procesador NQ8 IA Gen. 3, que incluye una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dos veces más rápida que la de su antecesor y permite, por tanto, incluir nuevas mejoras en cuanto a calidad de imagen.

Una de ellas es 8K AI Upscaling Pro, que ofrece un escalado en 8K en aquel contenido que no se muestra en esta resolución. Samsung también ha incluido un modo llamado AI Motion Enhancer Pro, que está diseñado para los deportes y ofrece una mejora en la calidad de imagen de aquellos pequeños objetos en movimiento, como puede ser un balón de futbol.

Las nuevas TV de Samsung Neo QLED 8K también mejoran su diseño con una nueva peana que simula que el televisor está flotando en el aire. Por supuesto, incluye el resto de mejoras de las versiones anteriores, como aquella destinada al sonido que intensifica las conversaciones y las separa del ruido de fondo para entender de forma más sencilla los diálogos.

Samsung actualiza sus TVs Micro LED y OLED con nuevas prestaciones

La gama Micro LED de Samsung también se ha actualizado con nuevos modelos que abarcan un abanico de tamaños mucho más amplio, llegando desde las 79 a las 114 pulgadas. La compañía también ha presentado una nueva tecnología de Micro LED transparente que es capaz de mejorar los brillos de la imagen e, incluso, crear efectos 3D que casi pueden simular un holograma.

Por otro lado, los televisores OLED de Samsung ahora llegan con nuevos tamaños de pantalla, con opciones de 48, 77 y 83 pulgadas. Se mejora, además, la tecnología del panel incluyendo una que es capaz de reducir los reflejos de la pantalla. El brillo de las TV OLED también se incrementa en hasta 20 % respecto a los modelos del año pasado.

En paralelo, Samsung ha presentado diferentes novedades para Tizen, su sistema operativo para TVs. Una de ellas es Samsung TV Plus, una nueva interfaz para comprobar información útil de un vistazo cuando no se está viendo la televisión, como información sobre el tiempo, temas de salud, etc.

Relacionado con la salud, Samsung también ha anunciado un nuevo servicio llamado Samsung Daily+. Este incluye secciones con un modo de ejercicio en tiempo real que recoge datos de entrenamiento de los dispositivos, como el Galaxy Watch, la posibilidad de ver vídeos de entrenamiento o video consultas con veterinarios en tiempo real.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente